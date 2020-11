Los funcionarios de Entre Ríos no solo apoyan usurpaciones sino que también intentan influenciar a nuestros hijos con mensajes llenos de prejuicios. https://t.co/ne4ngKL4G4 — Luis Etchevehere (@lmetchevehere) November 4, 2020

El ex ministro de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, profundiza sus apariciones públicas y su dura narrativa contra el oficialismo en su Twitter. La mira la empieza a poner en tierra donde pretende disputar electoralmente: Entre Ríos.Este domingo fue la cara visible del banderazo en Paraná. Días antes aprovechó nuevamente la figura de Juan Grabois para cuestionar el proyecto del Impuesto a la Riqueza y también le apuntó a Gustavo Bordet. No se privó de cargar contra el cuento “Gorila gorilón” que desató toda una polémica y terminó con una funcionaria afuera del Concejo General de Educación (CGE).“Luis Miguel tiene hambre de candidato, ya hace un tiempo”, aseguró un experimentado radical en estricto. Y aseguró que su nombre va a estar en las conversaciones.La figura del ex funcionario se suma a la de otro par de su gabinete, Rogelio Frigerio, a quien se da por hecho que será candidato el año que viene. Nadie, en la oposición, se imagina que el ex ministro del Interior sea relegado en la lista., es Atilio Benedetti. “Hay muchos candidatos para el año que viene y el radicalismo sigue teniendo intacta su territorialidad, por el partido y por los intendentes”, apuntó anteEl legislador, que en 2021 termina su mandato, dejó una sugerencia conveniente: “Como radicales somos consecuentes con las reglas de juego. Todos deberíamos serlo”.-La lógica de la elección pasada, en la que obtuvimos un triunfo a nivel nacional.Aquella lista la encabezó la radical Gabriela Lena y la del Senado Alfredo De Angeli. “Me parece que es solo más lógico”, afirmó.Benedetti advirtió sobre “el lobby que están haciendo los gobernadores para suspender las PASO”, lo que complicaría aún más el armado. Ante ese debate, que ya está planteado públicamente, el diputado nacional por la UCR no tiene bien definida una postura: “Quizás sea conveniente que haya internas en los lugares que hay disputa y suspenderlas donde no la hay”, opinó.Mientras tanto en Entre Ríos, antes de las conversaciones por las elecciones legislativas, los principales partidos tienen que desarrollar internas para definir la conducción de sus fuerzas. El 28 de noviembre es el turno del PRO. Roberto Niez decidió desafiar el liderazgo de Frigerio, que depositó en la figura de Eduardo Caminal la responsabilidad de conducir los destinos partidarios. En esa lista está Etchvehere. El radicalismo lo hará el 18 de abril luego de que un fallo judicial negara la posibilidad de que las mismas se realicen este año, como estaba prevista.