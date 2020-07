Redacción de Página Política De la

Pero, naturalmente, este grupo se quejaba por un articulado que no cuestionaron los representantes de los trabajadores: el aumento en 10% del impuesto inmobiliario rural para los propietarios de más de 1.000 hectáreas de campo, con el que el Gobierno provincial proyecta recaudar 160 millones de pesos en un año.Los Radicales por la Producción y el Trabajo no son un grupo interno de la UCR. Funcionan en los hechos como una asociación de productores agropecuarios, o de actividades vinculadas con el agro, de identidad radical. Pero que actúa orgánicamente dentro de la UCR. Sus posiciones públicas pasan por el filtro de la conducción partidaria.Entre sus integrantes abundan los ingenieros agrónomos. Pero hay tres abogados que desarrollan proyectos agropecuarios y que tienen o han tenido una participación activa en la política provincial: el actual diputado provincial Julián Maneiro (ex ministro de gobierno de la intendencia de Darío Schneider en Crespo); el ex senador y ex intendente de Diamante, Humberto Re; y el ex senador provincial Raymundo Kisser, cuya pluma es fácil de reconocer en el enérgico documento de repudio a la emergencia (que se puede leer completo al pie de esta nota). Además de seguir al frente de su estudio de calle Laprida de Paraná, Kisser está armando con sus hijos ingenieros (uno de ellos es el intendente de Hasemkamp) un cabaña ganadera.En el grupo también está otro hombre que pasó por la Legislatura, el ex senador Miguel Piana, que tiene su unidad productiva en Chajarí. Y un apellido ilustre para la UCR: Alfredo Montiel Barbará, que fuera secretario de Producción en el gobierno de su tío, Sergio Montiel. El veterinario de Paraná está al frente de una cabaña ganadera.La primera lista que se conoció y que, según los organizadores, recibe nueva incorporaciones, contenía los nombres de Miguel Pacheco (de Diamante, fue gerente general de la Bolsa de Cereales y ha sido incluso hombre de consulta del gobernador Gustavo Bordet); Sergio Dezorzi (productor de Gualeguay con actuación dentro de la UCR); Gabriela Tamaño (Ingeniera agrónoma, militante radical de Concordia); Cecilia Andrea Lissaso (ingeniera agrónoma, ex secretaria de Producción de la Municipalidad de Diamante); Daniel Garat (productor ganadero de Concordia) y Luis Fleischer (Lucas González. Productor agropecuario y ex jefe de Policía rural del último gobierno de Montiel).“Esta emergencia pone al descubierto el histórico déficit que viene soportando Entre Ríos, donde se gasta mucho más de lo que se recauda”, cuestionó el grupo en su declaración y planteó que “la responsabilidad hay que encontrarla en la ausencia de un gobierno con un proyecto político serio, de crecimiento y desarrollo, donde la optimización del gasto público es esencial”.Fueron los primeros en advertir “lo que se quiere plasmar en el artículo 3º de este proyecto de ley, que no es nada más que permitir al Poder Ejecutivo Provincial, por supuesta vía reglamentaria, pueda crear otros impuestos”.Ver documento completo aquí :