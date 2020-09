Redacción de Página Política De la

publicó un video que empezaba a difundir a través de los celulares de dirigentes oficialistas (para burlarse), radicales, y también del PRO (para defenderse). El mismo daba cuenta de una conferencia de prensa del 27 de enero de 2016, en la que Rogelio Frigerio anunciaba que modificaría el decreto que había transferido recursos a la Ciudad Autónoma de Entre Ríos (CABA) por sobre lo correspondido con el traspaso a ese distrito de la Policía Federal.Una voz calificadísima se puso en contacto con este medio para “completar” la crónica al entender que faltaba una parte de la historia. La de la corrección a una medida de Mauricio Macri.“Rogelio se enteró por los diarios del decreto de aumento de coparticipación a CABA en 2016”, se despachó el frigerista y enseguida dio una explicación sobre aquel suceso.El decreto 194/2016 estableció que con el traspaso de las fuerzas policiales le aumentaban del 1.4 al 3.75% a CABA sin asignación específica.El entonces ministro del Interior, que se enteró por los medios, decidió corregirlo con otro decreto, que es el que anuncia en conferencia de prensa. Se trata del 399/2016. Allí se establece que la modificación del 3.75% no afectaba el Fondo de la Soja y que los fondos adicionales de la CABA los destinaban únicamente para financiar la organización y funcionamiento institucional de las funciones de seguridad pública en todas las materias no federales ejercidas en la CABA.“También, frente al reclamo de varias provincias por el control de los recursos, se estableció que el CFI sea el órgano de control y monitoreo de los fondos”, explicaron al lado de Frigerio.Luego vino el Consenso Fiscal del 2017; donde Nación, las provincias y CABA ante la inminente judicialización; acordaron la eliminación del Fondo del Conurbano y se estableció que la CABA pase del 3.75 a 3.5%. Esa baja del coeficiente, que apenas atenuó el reclamo, se implementó a través del decreto 257/2018.En el entorno de Frigerio quisieron dar una explicación sobre la corrección que hizo el entonces ministro y aprovecharon para hacer la autocrítica, que es lo que viene impulsando el ex ministro con pretensiones de instalar una nueva etapa en Juntos por el Cambio. “Aquel decreto de Macri fue un acto de soberbia, como otros, sobre los que tenemos que reflexionar y hacer autocrítica”, dijo el referente del PRO que habló cony volvió a reiterar la anécdota en la que el ministro se enteró del mismo por los medios.