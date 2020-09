Redacción de Página Política De la

Cualquier reclamo tiene que darse en el marco del diálogo y la institucionalidad democrática. Por eso preocupan y mucho las escenas que estamos viendo en la jornada de hoy en torno a la Quinta Presidencial de Olivos. Apoyar a @alferdez en este momento es cuidar la democracia. — Edgardo Kueider (@EdgardoKueider) September 9, 2020

Mientras unos pocos siguen apostando al odio y la división, nuestro gobierno seguirá representando a los muchos que trabajan, producen y se esfuerzan todos los días para salir adelante.#SomosArgentina#HagamosLoQueSabemosHacer. #Levantarnos pic.twitter.com/EBiY748Nvf — Juan Manuel Huss (@juanchohuss) August 31, 2020

Rodear la Quinta Presidencial y la Casa de Gobierno de la Provincia con efectivos armados que de ninguna manera representan al conjunto de la policía bonaerense, es una actitud de amedrentamiento que no puede aceptarse en democracia y debe ser repudiada por todo el arco político. — Diputados de TOD?S (@Diputados_Todos) September 9, 2020

El senador nacional Edgardo Kueider aseveró que “cualquier reclamo tiene que darse en el marco del diálogo y la institucionalidad democrática”. En momentos en que los agentes de seguridad se negaban al diálogo intentado por el presidente Alberto Fernández, el legislador afirmó: “Preocupan y mucho las escenas que estamos viendo en la jornada de hoy en torno a la Quinta Presidencial de Olivos. Apoyar a @alferdez en este momento es cuidar la democracia”.Por su parte, el diputado Juan Manuel Huss manifestó: “Mientras unos pocos siguen apostando al odio y la división, nuestro gobierno seguirá representando a los muchos que trabajan, producen y se esfuerzan todos los días para salir adelante”.El bloque que integra Huss, de Frente de Todos en la Cámara de Diputados, fijó posición también: “Rodear la Quinta Presidencial y la Casa de Gobierno de la Provincia con efectivos armados que de ninguna manera representan al conjunto de la policía bonaerense, es una actitud de amedrentamiento que no puede aceptarse en democracia y debe ser repudiada por todo el arco político”.La expresión de repudio también se hizo oír en la Legislatura. La bancada del Frente Creer Entre Ríos emitió una declaración respecto de los hechos en la provincia de Buenos Aires. Fustigaron “el levantamiento" que “vulnera el pacto democrático establecido en la Argentina a partir de 1983 que dejaba de lado a la violencia como factor político”.“Detrás de un legítimo reclamo salarial, cuestión que ya fue encarrilada, se esconden intereses y prácticas antidemocráticas que no se condicen con el sentir de la inmensa mayoría de los argentinos. Instamos a la oposición política racional y democrática a repudiar esta intentona que no es otra cosa que un intento de condicionar los gobiernos de Axel Kiciloff en la provincia de Buenos Aires y de Alberto Fernández como primer mandatario”, manifestaron.“En esa línea, exigimos que se retire de inmediato el cordón de móviles policiales que rodea la Quinta Presidencial de Olivos en una clara actitud de amedrentamiento hacia el presidente de la Nación. Es tiempo de valentía y de madurez. Todas las diferencias se pueden encauzar en el sano debate republicano. Fue la sociedad argentina toda la que dijo de manera unánime nunca más”.La primera expresión pública se hizo oír en la noche del martes, con el pronunciamiento de las organizaciones que integran la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) Entre Ríos.