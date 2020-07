Redacción de Página Política De la

En su perspectiva, en los últimos 30 días se han reducido los controles de manera de evitar la circulación de personas de la que depende el recrudecimiento de la pandemia. Junto a otros referentes del Frente Radical Independiente que conduce, Sabbioni expresó su disconformidad con lo que -dijo- es “una mirada desinteresada de quien nos gobierna” en la capital provincial.Evaluó que en Entre Ríos se han seguido las instrucciones emanadas de Nación “imponiendo cuarentena obligatoria, mediante aislamiento social y restricción de circulación, lo cual ha sido posible gracias al esfuerzo de toda la población que en su debido momento se resguardo en sus hogares, pese a que muchas familias dejaron de lado actividades, no sólo recreativas sino económicas, tan importantes en esta difícil situación donde muchos sectores productivos, comerciales y turísticos están soportando grandes pérdidas, para ellos nuestro más sincero apoyo incondicional”.Tras afirmar que “el bien más preciado es la vida”, Sabbioni instó al gobierno de Adán Bahl a que “tomen las medidas necesarias para protegerla”. Remarcó que no se puede “estar a merced de especulaciones diarias, a la espera de un pico máximo de contagios”.Aseguró que “hace más de 30 días que en Paraná no se observa a la fuerza de seguridad realizando ningún tipo de control, sólo se ha priorizado inspeccionar los lugares de acceso a la ciudad. Tampoco vemos despliegue de personal de salud pública municipal, realizando en forma masiva los controles necesarios para evitar la propagación de contagios”.“Pareciera que Paraná fuera zona liberada o dejada a merced del destino la salud de nuestros habitantes. ¿Qué está esperando el Municipio para tomar medidas que nos protejan?, ¿no cuentan con los medios o herramientas? ¿No tienen algún plan de acción?”, recriminó el exsecretario de Servicios Públicos de las gestiones radicales de Humberto y Sergio Varisco.“¿Estamos casi al límite de la circulación comunitaria del virus? ¿o ya existe circulación comunitaria?”, consultó.Finalmente, pidó que “se optimicen los controles sanitarios y activen los protocolos de seguridad que estén a su disposición, acordes a la fase en la que actualmente nos encontramos, con la finalidad de alcanzar una salida victoriosa en esta cuarentena por el Covid-19, pudiendo lograr una disminución de casos y evitar cualquier tipo de retroceso”.Junto a Sabbioni, firman la declaración Omar Duerto, Mario Clariá, Pablo Palleiro, Orlando Blasco, Ricardo Néstor José y María Ramirez, de FRI.