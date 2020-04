Qué dice la ley

La iniciativa es una de las 150 que se analizan en el marco de un proceso de reforma global del estatuto de la UNER que data de mediados de la década de los 80. En entrevista con, el rector Andrés Sabella expuso los objetivos de la reforma y las modalidades con las que se desarrollará.La crítica de la agrupación no se hizo esperar e instó a dar un debate que defienda la autonomía de la UNER para definir bajo su criterio el modo de funcionamiento de sus órganos de conducción. Además, impugnó la ley por su origen “privatista y mercantilizador”, mote con el que carga la norma Nº 24.521, sancionada en pleno auge de la década menemista.Tal como lo marca Sabella, la Ley de Educación Superior pone coto a la redacción de los estatutos universitarios. En el artículo 53, concretamente, dispone que “los órganos colegiados de gobierno estarán integrados de acuerdo a lo que determinen los estatutos, los que deberán asegurar”.a) que el claustro docente tenga la mayor representación relativa, que no podrá ser inferior al 50% de la totalidad de sus miembros;b) que los representantes de los estudiantes sean alumnos regulares y tengan aprobado por lo menos el 30% del total de asignaturas de la carrera que cursan;c) que el personal no docente tenga representación en dichos cuerpos con el alcance que determine cada institución;d) que los graduados en caso de ser incorporados a los cuerpos colegiados, puedan elegir y ser elegidos si no tienen relación de dependencia con la institución universitaria.En su réplica a Sabella, la agrupación cuestiona que el Rector pueda considerar inviable la propuesta antes de su evaluación en el marco del proceso de reforma.Y en ese marco, insistieron con la idea y fueron más allá para poner en debate el modo en que se organizan los cuerpos colegiados de la Universidad que no expresarían a los 22.500 estudiantes que cursan en la institución.La “Carta Abierta” a Sabella expresa: “Inviable para nosotrxs es que usted sentencie de antemano el destino de un proyecto, su posibilidad de aprobación o no antes de que este sea debatido colectivamente en su totalidad. Nos resulta inviable también que lxs estudiantes no podamos elegir a nuestras autoridades. A usted, por ejemplo, lo votaron apenas 149 asambleísta, cuando sabemos que la UNER tiene únicamente de estudiantes 22.500 miembros. Ni que hablar de que la representación estudiantil de esxs 149 asambleístas es de un 21%, mientras la realidad es que conformamos el 80% de la Universidad”.Argumentó el grupo, en este marco: “Nos parece no sólo viable sino necesario discutir la representación estudiantil de una manera real y de fondo, tal como lo planteamos desde Indignadxs en nuestro proyecto de reforma del estatuto. En la entrevista, Sabella expresa que nuestro proyecto va en contra de la Ley de Educación Superior, ley que responde a un carácter privatista y mercantilizador. Instamos a que sea el criterio de autonomía el que defendamos y no las lógicas de aggiornamiento para este proceso de reforma”.Finalmente, apuntaron a “los mecanismos burocráticos” propuestos por la conducción de la UNER “para llevar a cabo la reforma del estatuto de la UNER”. “Todo se resume a la decisión que tome la comisión ad hoc (la cual tiene poder de veto y está conformada por tan solo 8 personas). Esta reforma tiene de trasfondo el debate de qué universidad queremos, debate que la situación mundial actual pone en agenda necesariamente”, convocó la agrupación.“En momentos de crisis humanitaria global, las gestiones han buscado de manera obsesiva continuar con una normalidad inexistente, una normalidad que responde a lógicas productivistas. La Universidad que queremos, en cambio, es una universidad que se ponga al servicio de las necesidades de las mayorías y que repiense de conjunto su rol en la sociedad”, concluye la Carta Abierta al Rector.