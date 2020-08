Redacción de Página Política De la

Enrique Susevich, Eduardo Viani y Edgardo Zuffiaurre, entre otros, tomaron nota de afirmaciones del intendente Adán Bahl al momento de solicitar “responsabilidad social” ante la pandemia.“¿Cuándo controló las entradas a Paraná? Salvo los primeros días de la pandemia, la ciudad fue un colador, tal es así, que en mayo, junio y julio había ciudadanos que viajaban a Buenos Aires y nunca se los controló, a diferencia de otras intendencias de Entre Ríos y del país”, cuestionó la agrupación.Con relación a la demanda de asistencia social, en el contexto del aislamiento social, se afirmó que “a todas luces no es suficiente la ayuda alimentaria que se proporciona a las familias empobrecidas de la ciudad”. “Quizás deba usted intensificar la acciones de prevención, articulando políticas en las áreas competentes, ejecutando acciones transversales que tengan que ver con la información, la prevención y la protección de la ciudadanía y sobre todo a los sectores más vulnerables”, apuntaron y reclamaron por el cierre de los CIC que podrían “dar respuestas descentralizadas a los ciudadanos”.“La mayoría de los ciudadanos, hemos sido responsables. Es su responsabilidad y la de los funcionarios cuidarnos, cosa que no han hecho ni siquiera solucionando el problema del transporte público a quienes trabajan en las áreas críticas generando mayores erogaciones”, criticaron.Se apuntó además que “hay reparticiones municipales, que no contaban siquiera con lo mínimo para cuidarse en el ejercicio de sus funciones, como no tener alcohol en gel o lavandina para la limpieza de los baños”. “Se hicieron tarde y escasas las reservas de camas para personas vulnerables que no puedan estar aisladas en sus casas, sucediendo hoy que los aíslan en su propia casa poniendo una faja en su puerta, sin tener en cuenta la cantidad de habitantes de la misma”, continuó la agrupación.“No anuncie más obras, no se refugie en la situación del municipio y trabaje para mitigar esta crisis financiera y de salud en la que su inoperancia nos sumió. Hágase responsable de cuidarnos y de solucionar los problemas de la la ciudad que para eso la gente lo votó”, concluye el documento de la agrupación.