Redacción de Página Política De la

Vigente en Gualeguaychú

En Paraná

En este marco, el intendente de Gualeguaychú, Martín Piaggio, impulsó desde el Ejecutivo una ordenanza que prevé una fuerte reducción de salarios para el personal político de su municipio. La iniciativa fue aprobada por unanimidad, este viernes, en sesión del Concejo Deliberante de la ciudad del sur entrerriano.Desde Paraná, el bloque de dos ediles de Paraná Futura intentó una iniciativa similar que además ponía coto respecto de la contratación de personal y las adscripciones. Acompañó la propuesta el interbloque de Cambiemos, pero el Frente Creer Entre Ríos (peronismo) no adhirió dejando en minoría el texto.La ordenanza que impulsó Piaggio se aprobó por unanimidad previendo una reducción en los sueldos del intendente, vice y concejales.“El proyecto se generó en el marco de la emergencia social causada por la acuciante situación económica del país que demanda esfuerzos para toda la ciudadanía, por lo que es necesario una mayor austeridad en la administración de las arcas públicas”, se fundamentó desde el Ejecutivo.Fija la retribución mensual del Presidente Municipal en la suma equivalente a siete veces el sueldo básico de un subdirector del escalafón profesional de la Municipalidad de Gualeguaychú; el del Vicepresidente Municipal en la suma equivalente al 85% de la retribución del intendente; en tanto la de los concejales en la suma equivalente al 65% del mismo importe.La norma entra en vigencia el 1° de enero del 2020. Según estimaron los medios de Gualeguaychú, los montos de los salarios en cuestión -que hoy se actualizan enganchados a los haberes de la Justicia provincial- pasarán a ser de 157,654 pesos en el caso del Intendente; el viceintendente cobrará 90 mil pesos y los concejales 71.700 pesos.El bloque oficialista y mayoritario del Frente de Todos no acompañó la propuesta de los concejales del bloque Paraná Futura, de una reducción de un 25% de los salarios de los funcionarios políticos del Ejecutivo y Legislativo municipal.El artículo propuesto decía textualmente: “Dispóngase por el plazo que dure la emergencia, la reducción del 25% del haber o dieta de toda la planta política que conforme el escalafón de la administración pública municipal: Presidente y Vicepresidente, Secretarios, Coordinadores, Subsecretarios, y Directores del Poder ejecutivo municipal, éstos últimos en el caso que no sean de carrera. Y de los miembros del poder legislativo municipal: Concejales, Secretarios de bloques y del cuerpo, del Honorable Concejo Deliberante”.Aquí, la presentación de la propuesta en el recinto por parte de la edil Anabel Beccaría.