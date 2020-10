Redacción de Página Política De la

Bordet busca alivio financiero Redacción de Página Política 07 Sep, 2020

podemos conformar todas las comisiones que quieran. Lo que pasa es que después no van.

La entrevista completa

lo consulta por la marcha del proceso de reestructuración de la deuda por 500 millones de dólares que emitió al inicio de su primera gestión, Gustavo Bordet deja en claro que se trata de un problema central para su gobierno. Es que concentra nada menos que el 80% de la deuda provincial y fue acordada en un momento en el que el dólar estaba a 16 pesos.-En este asunto se ha opinado mucho y mal. A veces se comparan dos cosas diferentes, peras con manzanas. Cuando recibí la gestión en 2015 había una deuda de corto plazo agobiante. Todos los meses había vencimientos de letras y se renovaba el capital más los intereses. Era una bola de nieve imparable que nos generaba, a plata de hoy, un déficit de 400 millones de pesos mensuales. Era un rojo que no podíamos detener. Hablé con el gobierno nacional para ver de qué forma podíamos tener una consolidación de la deuda que nos permitiera salir del corto plazo. El gobierno de (Mauricio) Macri ofreció hacer lo mismo que hacían ellos: emitir bonos de deuda, con un dólar a 16 pesos. Era la única salida que teníamos: o emitíamos un bono en dólares que nos permita llevar la deuda a 6, 7 y 8 años de plazo, o era el quiebre financiero. Emitimos bonos (dos series) por 500 millones de dólares. Esto permitió levantar todas las letras, todos los créditos, las deudas con entidades privadas. Y quedamos con esta deuda en dólares a 16 pesos. Pasó que el dólar oficial está hoy a 80 pesos. Por eso digo que se comparan peras con manzanas. Si se compara en pesos la deuda de un año a otro, obviamente que va a haber una diferencia. Pero si se dolariza, incluso llega a ser más baja que en diciembre de 2015.-Exactamente. El 80 por ciento de la deuda es el bono que está calzado en 500 millones. Después no tenemos deuda con el sistema bancario; hay un solo crédito que se termina de pagar a fin de año o en marzo, pero es insignificante. El 20 por ciento restante es deuda con el Estado nacional. Le estamos planteando a los acreedores una reestructuración que es exactamente lo que hizo el gobierno nacional: en estas condiciones no vamos a poder cumplir, necesitamos más plazo para cumplir y una quita en el valor presente neto, es decir en el precio del cupón que nos permita una baja en el interés. Esto es claramente beneficioso, nadie puede estar en contra de que reestructuremos la deuda. Son 11 provincias las que lo están haciendo, no es que se nos ocurrió a nosotros. Y la oposición tiene todas las posibilidades de participar, la documentación es pública. Hemos ofrecido participar en todos los procesos de licitaciones. Las veces que un legislador pidió información las tuvo instantáneamente.-Si, podemos conformar todas las comisiones que quieran. Lo que pasa es que después no van. Ese es el problema. Pasó con varias licitaciones. Este es un proceso con total transparencia y lo hacemos con los mismos agentes del resto de las provincias; estamos hablando de entidades internacionales, no de operadores que aparecen de la noche a la mañana. Lo que queremos es tener más plazo, menor tasa de interés para amortiguar los efectos de la devaluación.-Depende. Primero hubo que designar el banco reestructurador. El HSBC fue el que pedía menos. Luego hubo que identificar a todos los tenedores de los bonos que después se venden en el mercado secundario. Ahora estamos en conversaciones con los fondos de inversión, todos los días. Probablemente hagamos la primera oferta dentro de muy poco. Si es rechazada, seguiremos negociando hasta encontrar un punto de acuerdo en el plazo y el valor presente neto del cupón.-Si. Queremos terminarlo y tener previsibilidad, pero tampoco queremos regalar nada. Queremos tener un acuerdo que sea beneficioso para la provincia. Y si eso requiere endurecer negociaciones lo vamos a hacer. No son negociaciones fáciles, pero la estamos llevando muy bien.