Laura Stratta, la primera vicegobernadora de Entre Ríos Laura Stratta asumió este miércoles como la primera vicegobernadora de Entre Ríos, quien acompañará a Gustavo Bordet en su segundo mandato.



La saliente ministra de Desarrollo Social y actual vicegobernadora sostuvo: “Son días de muchas emociones. Ayer acompañamos el juramento de nuestro presidente Alberto Fernández y de nuestra vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner; y hoy asumimos una nueva etapa en Entre Ríos junto a Gustavo Bordet. Me enorgullece haberlo acompañado como ministra durante sus primeros cuatro años de gobierno y ahora tengo el desafío de seguir haciéndolo como vicegobernadora, la primera mujer en la provincia”.



“Siento un profundo orgullo, agradecimiento y responsabilidad. Un orgullo que es colectivo, porque me siento acompañada por miles de mujeres que a lo largo de la historia construyeron caminos de emancipación y libertad, para alcanzar la igualdad”, dijo y añadió: “Estoy agradecida por haber tenido un compañero como Gustavo Bordet que interpretó una demanda histórica y que en tiempos de crisis como los que atravesamos en estos años en nuestro país, siempre priorizó estar cerca de la gente y construir un Estado presente. Porque eso es en lo que creemos y desde donde decidimos diseñar y poner en marcha políticas públicas”. “Asumo una gran responsabilidad que honraré con convicción, trabajando para aportar a una mayor calidad institucional, ampliar la participación ciudadana, y consolidar una Entre Ríos mejor, con más justicia social, que es un sueño que compartimos y que sé podemos alcanzar juntos”.



La flamante vicegobernadora valoró y agradeció el acompañamiento del presidente Alberto Fernández y señaló: “Junto a Bordet hoy iniciamos una nueva gestión con la fuerza que da saber que vamos a contar con un gobierno nacional con el que compartimos el horizonte de construir un país federal, que genere trabajo, que acompañe a los que producen y emprenden, que ponga en marcha políticas integrales contra el hambre, que cuide a los adultos mayores y a los niños, que priorice la salud y la educación, que impulse la ciencia y la tecnología, que genere oportunidades para todos y todas”.



“No va a ser una tarea fácil. Por eso, como dice nuestro presidente Alberto Fernández, necesitamos de un gran contrato social para acordar los pilares fundamentales sobre los cuales vamos a trazar las políticas públicas de corto, mediano y largo plazo. Necesitamos de todos y todas para consolidar un camino de inclusión y desarrollo en la provincia y para aportar a la construcción de una nueva Argentina”, finalizó la vicegobernadora.

En la columna del haber puso, y a modo de prólogo, el equilibrio fiscal y el esfuerzo que se debió hacer para gobernar en una etapa que calificó de “acuciante, sobre todo en los últimos 6 meses”. La referencia es, obviamente, al gobierno nacional.El Gobernador leyó un discurso que amalgamó, rápidamente, temas económicos con los institucionales. Se mostró como un “trabajador del Estado y docente”, lo que le permitió hacer referencia a su “compromiso con cada uno de los trabajadores”.En el plano económico mencionó el ordenamiento de la deuda pública como uno de los logros más importantes y pilares de su gestión. Antes había hecho un breve repaso por el sistema portuario, lo que permitirá hacer crecer a la provincia como exportadora. Los caminos rurales también aparecieron en ese capítulo.En lo institucional agradeció a todos los bloques, al oficialista y a los de la oposición, por haber acompañado los principales proyectos, entre ellos los de presupuesto, que fueron aprobados por unanimidad todos los años, destacó. “Gracias por entender los objetivos del gobierno”, dijo. Se escucharon los primeros aplausos.La Ley de Comunas fue otro de los temas que anotó entre los aciertos. “A partir del 1º de enero habrá 53 nuevas comunas”, subrayó y prometió terminar su mandato con ese proceso de conversión de las Juntas de Gobierno finalizado.El cierre norte, en materia de energía, lo incorporó a la columna del haber.Sobre el final dejó las promesas de su segundo mandato, cláusula constitucional que saludó, por entender que las personas “cumplen un ciclo”.Enseguida se metió en dos temas escabrosos para lo que fue la primera gestión. En primer lugar dijo que avanzará con una reforma política, iniciativa que intentó llevar adelante y quedó trunca producto de la interna peronista que en Cambiemos se aprovechó para estocarle una derrota al Gobernador. La misma consistía –a grandes rasgos – en la implementación de una boleta única papel. También se había abierto el debate para la financiación de los partidos. Finalmente no se avanzó en nada.“Tenemos que encontrar una ley que le permita al ciudadano expresarse de la forma más genuina”, señaló y adelantó que enviará un proyecto a la Legislatura.El turno fue luego para la reforma judicial. Párrafos antes había destacado la ley de narcomenudeo, que establece un procedimiento para perseguir a los administradores de kioscos de droga menores; y la reciente promulgación de la ley de Juicio por Jurados. Ambas leyes las incorporó a una reforma que- según dijo- se empezó a dar hace dos años. Pero a renglón seguido prometió que hay más. “Tenemos que avanzar en normas que den previsibilidad y garantías a los ciudadanos entrerrianos. Todos somos iguales ante la ley. Tenemos que tener los instrumentos necesarios para poder garantizar que cualquier ciudadano tenga derecho a tener un juicio justo, y por eso trabajaremos en la reforma de distintos códigos. En algunos casos ya se está llevando adelante”, se despachó.También señaló que las reformas “tienen que ser en todos los estamos del Poder Judicial y en el Colegio de Abogados. Tiene que haber consenso para tener un Poder Judicial ágil en la provincia de Entre Ríos”, apuntó. Y siguió: “Dije que había ciclos en la vida, como el de un gobernador, o un legislador que tiene que ser electo cada tanto; o el profesor universitario que tiene que presentarse a concurso cada tanto para revalidar una cátedra. Por eso tiene que haber un tope o un límite para que los jueces no permanezcan eternos en un cargo y tengan la posibilidad de recambio”. Lo interrumpieron los aplausos.El anuncio aparece a días de que el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Emilio Castrillón, desatara una polémica en torno a una supuesta intromisión de un sector de la política en el Ministerio Público Fiscal para que causas avancen o no.