Foto archivo

Redacción de Página Política De la

Paraná moviliza Redacción de Página Política 16 Nov, 2020

No solo movilizan en respaldo al gobierno nacional, sino también al provincial y local. Convocan a la caravana vehicular que se iniciará a las 17 en calle Maciá, (altura ex hipódromo), de la que participaran numerosas organizaciones de la ciudad de Paraná, “en apoyo a nuestros gobiernos peronistas: Nacional de Alberto y Cristina y en el mismo sentido al gobierno provincial de Gustavo Bordet y de Adán Bahl en la municipalidad”.“Hacemos especial énfasis, por la pandemia, en las medidas de prevención de utilizar el barbijo, y de no bajarse de los vehículos. Ya vendrán tiempos en los que nos podamos abrazar entre todos y todas, especialmente con quienes no tienen movilidad para este martes, o que tienen que cumplir obligaciones laborales o sociales”, destacan para la que será la primera manifestación callejera del conjunto del peronismo en la ciudad durante este tiempo de pandemia.El objetivo del Día del Militante, recuerda Renacer Peronista, es “rememorar la “Resistencia Peronista”, el “Luche y Vuelve” que nos devolvió a los argentinos a nuestro histórico líder. Pero también homenajear a la militancia que día a día trabaja solidariamente por el bien común”.