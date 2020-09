Redacción de Página Política De la

En ese sentido, reconocieron el reclamo salarial de la fuerza policial, no obstante aseguraron que no se puede justificar "que se atente contra la democracia con efectivos en patrulleros y armados"."Es necesario comprender que todas las diferencias deben ser subsanadas mediante el diálogo, el respeto y el consenso. La democracia no puede ser extorsionada", finalizaron.