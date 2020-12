Sueldos que no alcanzan

Docentes en huelga

Los empleados del Hospital Escuela de Salud Mental se manifestaron en repudio a la mencionada normativa. “Es una reforma encubierta del sistema previsional ya que a la quita del 82 por ciento móvil (con la Ley de Emergencia) ahora se recorta con una Resolución el 3x1 que establece la Constitución”, dijo a Aim la referente del sector y presidenta del Centro de Jubilados y Pensionados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Entre Ríos, Juana Ávalos que advirtió que el fin último de estas normas es provocar “cambios profundos en el sistema”.El sector, además, exige la mejora de salarios y la negociación en paritarias. También reclamaron la creación de cargos de planta permanente para atender la creciente demanda de los servicios de salud, hoy cubierta con figuras que precarizan las condiciones laborales e impiden el derecho a la carrera.Los estatales, nucleados en ATE, también desarrollan por estos días una serie de acciones de protesta. Paran los agente de Salud en Concepción del Uruguay y hay manifestaciones y asambleas en Villaguay y en distintos organismos de la capital provincial.En diálogo con Aim, el secretario General del gremio, Oscar Muntes, reclamó que el gobierno de Gustavo Bordet llame a paritarias para recomponer el salario y cuestionó a la gestión “por la falta de diálogo y respuestas”.“No alcanza con que anuncien que se paga el salario y el aguinaldo en la fecha que corresponde, eso es su responsabilidad”, reclamó. “El bono en negro no cubre la pérdida del poder adquisitivo y sigue desfinancian do nuestra obra social y la Caja de Jubilaciones”, criticó Muntes.“No estamos de acuerdo con el achique del Estado y tampoco permitiremos que se avance sobre una reforma del sistema previsional que están dando por sectores, estamos dispuestos a resistir este ajuste por goteo que viene implementando el gobernador desde el gobierno de Mauricio Macri”, fustigó.La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) y la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET) inician este miércoles un nuevo paro de 72 horas. Exigen una urgente recomposición salarial y la inmediata convocatoria a paritarias.El plan de acción se inició el viernes 13 de noviembre con un paro de 24 horas, y continuó con dos paros de 72 horas que se realizaron los días 16, 17 y 18, y 24, 25 y 26 de noviembre. Además, el congreso provincial del sindicato definió no asistir a la presencialidad los días 19, 20, 27, 30 de noviembre y 1 de diciembre.El gremio reclama al Gobierno provincial la urgente convocatoria a paritaria salarial. Además, reiteró su rechazo a la presencialidad, que se aplica en los 17 Departamentos de la provincia.Según informó Apf, AMET también va a un paro de 72 horas a partir del miércoles en reclamo de una “urgente recomposición salarial” y en defensa del Régimen de Jubilaciones y Pensiones en la provincia. “La Ley N° 8732 no se toca”, señala el sindicato, que además rechaza la Resolución 077/20 de la Caja de Jubilaciones, que elimina el régimen de jubilaciones especiales para docentes y personal de salud.