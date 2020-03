Ventana al país

Fue en referencia a las declaraciones vertidas por el diputado de Juntos por el Cambio, Esteban Vitor, en contra de la decisión del gobernador Gustavo Bordet de apoyar la realización de estos eventos en Entre Ríos.Además, sostuvo que “la generación de eventos programados de estas características y ligados al deporte, es trascendental para la ciudad en términos de posicionamiento a nivel nacional, no solo en lo deportivo, sino también en términos turísticos”.Por su parte, el intendente de Concordia, Alfredo Francolini, manifestó que es un evento “muy importante para nosotros, porque es un deporte convocante y nos permite mostrarnos al país y a los países limítrofes, es una competencia con mucha llegada. Además, viene gente de todos lados no solamente de la República Argentina, sino también desde la República Oriental del Uruguay. Aprovechan a pasear esos días que están acá, por eso el movimiento económico que le representa a la ciudad es muy relevante”.El intendente de Concepción del Uruguay, Martín Oliva, añadió que la ciudad “es sin dudarlo una ciudad tradicionalmente fierrera. Podríamos mencionar a la Fórmula Entrerriana como una de las bases de este tipo de eventos, movilizador de multitudes”. Oliva aseguró que contar con cuatro pilotos locales que participan en esta competencia hace que la ciudad lo viva de manera especial y subrayó que “Entre Ríos debe sentirse orgullosa de ser la única provincia del país que cuenta con tres fechas del Turismo Carretera de las 15 programadas”.El Intendente indicó además que una final del TC tiene más de 14 millones de televidentes. “Es sencillo imaginar lo que significa para una ciudad como la nuestra, el posicionamiento como marca y como destino turístico. Esto beneficia notoriamente a nuestro mercado interno porque, como sabemos, el turismo es uno de los motores fundamentales para el crecimiento económico de cada una de las ciudades en las que se corren”, remarcó.“Junto a la Fiesta de Disfraces, las competencias automovilísticas del TC generan los mayores picos de turismo en la provincia y el rol del Estado es generar las mejores condiciones posibles para que tales espectáculos colmen las expectativas de los visitantes”, comentó Gastón Irazusta, secretario de Turismo provincial.“El Estado hace aportes para poner en valor las competencias de TC, porque esas citas deportivas movilizan a la hotelería, gastronomía y comercio en general en toda la región. Desde expendedores de combustibles a carniceros, emprendedores y toda clase de comerciante gana cuando hay carreras de Paraná, Concordia o Concepción del Uruguay”, detalló el funcionario.Según registros de la Municipalidad de Paraná, la última competencia de TC en la capital entrerriana generó ingresos por 30 millones de pesos, sólo durante el fin de semana en que se realizó, llegando la ocupación hotelera al 90 por ciento. El 70 por ciento del turismo que llega a Paraná es producto de la actividad deportiva, el otro 30 por ciento se reparte entre el ocio y el segmento de turismo de reuniones, que viene creciendo.“El TC es importantísimo cuando llega a pueblos del interior, porque permite la llegada de visitantes, y si bien algunos vienen por la actividad, muchas veces conocen un destino que no conocían producto de la competencia y luego retornan con sus familias”, opinó Marcelo Quiroga, empresario gastronómico y dirigente del sector.El presidente del Club de Volantes Entrerrianos, Romeo Pisano, explicó que desde “hace mucho tiempo la Asociación Corredores Turismo Carretera ACTC, viene haciendo este tipo tipo de contrataciones con varias provincias”. Aseguró que el movimiento deja mucho dinero en toda la provincia, por lo cual “este tipo de actividad es muy bueno para todos los operadores de servicios, hotelería, gastronomía, estaciones de servicio y demás”.