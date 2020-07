“Para tener una situación epidemiológica controlable en Paraná, es necesario reducir la circulación de personas a un 25 ó 30 por ciento de lo que habitualmente circula. Esto es clave, es muy necesario para tener una situación que no nos genere en el futuro un colapso en el sistema de salud”, agregó, alertando que los contagios se pueden dar “de manera exponencial” si la situación sigue como hasta ahora.“Evitar la circulación significa establecer controles estrictos y severos que comenzarán a partir de mañana con todas las fuerzas de seguridad de la provincia, los recursos del municipio y las fuerzas federales para impedir que haya circulación de personas de manera innecesaria que es lo que, está demostrado, ha provocado los contagios y que pone en riesgo lo que hemos conseguido”, especificó Bordet. A su turno, Bahl adelantó que el Municipio duplicará la cantidad de inspectores en las calles de Paraná.El Gobernador sostuvo que estas medidas “nos permitirán salir de la etapa de circulación por conglomerado y poder tener una normalidad novedosa. Tendremos que acostumbrarnos. El planeta cambió, el país cambió y, por supuesto, también cambia la provincia y nuestras costumbres. Tenemos que hacerlo con mucha responsabilidad para cuidar al otro y a nosotros mismos”. En otro tramo de la conferencia, puntualizó que hasta que no exista una vacuna contra el Covid-19, no volverá la normalidad que se conoció hasta antes del brote.Bordet mencionó que la circulación por conglomerado se está registrando en Villa del Rosario; Gualeguaychú y Paraná y que Colón e Ibicuy han salido de esta categoría. A renglón seguido, destacó que la actividad económica en la provincia “ha seguido desarrollándose” y que el empleo ha sido “fortalecido” por las habilitaciones que se han otorgado.Durante la conferencia, que estaba prevista para el lunes al mediodía pero que se fue postergando, Bordet precisó cuál era el cuadro epidemiológico de la provincia, reiterando los datos brindados esta mañana e indicando que la evaluación de la curva de contagios en Entre Ríos obedece al crecimiento de la pandemia a nivel nacional.“Hemos estado trabajando con todos nuestros recursos humanos y materiales para ir mitigando los efectos”, consignó. Además, sostuvo que el sistema sanitario provincial “respondió perfectamente” porque “nos preparamos para esto”, marcó, recordando que Entre Ríos fue la primera provincia en tener un Comité de Emergencia.Bahl, por su parte, mencionó que es “imprescindible” que se circule “estrictamente lo necesario y el que lo haga, que lo haga de manera responsable, cuidando el distanciamiento, la higiene personal y usando el alcohol en gel y lavándose las manos”. En el caso de Paraná, recordó que es “obligatorio” el uso de tapabocas tanto en lugares cerrados como abiertos.“Los controles se intensificarán. Las personas que eventualmente no tenga una razón para circular serán identificadas en un acta y eso será remitido a las autoridades judiciales”, alertó el intendente.El Gobernador, cuya última participación en los informes diarios sobre la pandemia había sido el viernes 26 de junio, envió además un mensaje de condolencias a las familias de las dos personas que han fallecido entre ayer y hoy por el Covid, destacando también la labor de agentes del Estado que están en la primera línea de lucha.