Por pedido del propio Montiel, el sello se dejó de usar luego de la salida de la UCR del poder, en diciembre de 2003. Ese traumático segundo gobierno debilitó al montielismo como sector interno. Y, tras la muerte del caudillo, ocurrida en noviembre de 2011, el montielismo como línea interna directamente se desintegró.Ahora pretenden resucitar el sello que, recuerdan, identificó al “único grupo interno que en dos oportunidades gobernó la provincia”.Según supo, la voluntad es competir en la interna partidaria para la renovación de autoridades tanto en el orden local (Paraná) como provincial. Tienen intenciones de hablar con todos, pero algunos dejan afuera de sus interlocutores a Atilio Benedetti, que lidera la corriente Illia, el sector que dominó en la UCR entrerriana del posmontielismo. Montiel nunca quiso a Benedetti .Tampoco quieren saber nada con el ex intendente Sergio Varisco, condenado a seis años y medio de prisión por narcotráfico. Algunos referentes de Paraná incluyen en esa lista a Fabián Rogel, otro de los referentes que ha gravitado en los últimos años dentro de la UCR.Sin embargo, otros referentes del espacio, como el ex ministro de Desarrollo Social de Montiel, Rubén Villaverde, son más conciliadores. “No hay que hacer nombres propios, hay que evaluar conductas y proyectos”, le dice acuando se lo consulta por eventuales aliados. Y no descarta hablar con nadie.Postulan que la UCR tiene que ser la “columna vertebral” de una alianza electoral y son críticos de la asociación con el PRO, que “hizo y deshizo con una política neoliberal que no es la del radicalismo”, dijo Villaverde.“Primero tenemos que recuperar el partido y luego veremos con quienes se pueden hacer alianzas. Si Cambiemos significa respetar al PRO con las posiciones de gobierno que ha tenido, diría con seguridad que no se puede repetir de la misma forma”, precisó, quien tuvo su participación en la construcción de alternativas electorales en 2017 y 2019 a la propuesta oficial que avaló Rogelio Frigerio, como jefe de Cambiemos.A continuación, el documento completo del relanzamiento de la Lirer y las firmas que acompañan su regreso: