Muy mal comienzo de la nueva política agropecuaria: Persecución a dirigentes rurales y aumentos de impuestos por decreto, sin el diálogo con las entidades que nos prometieron. Un retorno a las peores prácticas del pasado. https://t.co/JTN2U7B3bR — Alfredo de Angeli (@alfredodeangeli) December 14, 2019

El senador nacional explicó que se trata de una actualización y recordó las palabras de Mauricio Macri cuando instaló las retenciones. “La actualización de los derechos de exportación responde al cambio en las condiciones macroeconómicas, y entre otras, a la devaluación del peso frente al dólar. Cuando el gobierno anterior propuso este esquema el dólar estaba a 38. Luego se duplicó”, expresó Kueider.El representante de la provincia en la Cámara alta también recordó en su cuenta de Twitter que “esta actualización de las retenciones estaba prevista en el presupuesto que la administración anterior envió al Congreso”.Los fundamentos del decreto 37/2019 publicado en el Boletín Oficial este sábado enmarcan la medida en “la grave situación por la que atraviesan las finanzas públicas”, por lo que “resulta necesaria la adopción de urgentes medidas de carácter fiscal que permitan atender, al menos parcialmente, las erogaciones presupuestarias con recursos genuinos”.En ese marco, Kueider resaltó: “Para salir de la quiebra en la que quedó el país después de estos cuatro años, y enfrentar el principal desafío que es combatir el hambre, tenemos que dejar atrás las miradas sectoriales y proponer una visión de conjunto, solidaria”.Por último, el legislador nacional dedicó un párrafo a responderle a su par de la bancada de Juntos por el Cambio, Alfredo De Angeli, quien cuestionó la medida. “Calló ante el fracaso económico de su gobierno”, le espetó el justicialista. Y le recordó “las palabras de su presidente (Macri) cuando reinstaló las retenciones en 2018: ‘vamos a pedirles a quienes tienen más capacidades para contribuir, aquellos que exportan, que su aporte sea mayor’”.“No hay diálogo posible si hay medidas que se toman entre gallos y medianoche y aparecen publicadas un sábado en una edición especial del Boletín Oficial”, se quejó Gabriela Lena.La diputada nacional de Juntos por el Cambio sostuvo: “Días atrás, luego de la asunción del Presidente, señalé que su discurso me pareció bueno. Avizoré, no obstante, una «grieta interna» entre los diferentes sectores del justicialismo. Hoy, en cambio, me despierto con que la grieta se reinstaló en contra de los sectores productivos. Volvimos a antes de 2015. Donde algunas heridas se iban sellando ahora, de pronto, se reabren”.Y agregó: “En lo personal no estoy en contra de las retenciones. Creo que son necesarias para poder incidir en las variables macroeconómicas del país. Sí estoy en contra de las retenciones abusivas y del espíritu revanchista que uno puede leer en medidas de este tipo. Tan importante como el resultado de una política es el proceso de toma de decisiones respecto de la misma, y la realidad es que aquí el Gobierno actuó con sordera, sin escuchar y sin dialogar con nadie”, cerró.