Finalmente ganó la cordura, y vamos a seguir sesionando. Es indispensable luchar por la transparencia y el fortalecimiento de las las instituciones democráticas. pic.twitter.com/zwPMOJX2s1 — Atilio Benedetti (@atiliobenedetti) September 9, 2020

Fue luego de una insólita sesión en la que el cuerpo sesionó virtualmente mientras la oposición -que reclamaba reunión presencial- se sentaba en sus bancas pero su participación no era contada por válida.Tarde ya, el martes, se firmó en labor parlamentaria el acta por la que, básicamente, se prorroga por dos meses más el protocolo aprobado en mayo para las sesiones remotas. A pedido de un bloque, ante el tratamiento de determinados asuntos, se podrá solicitar la sesión presencial que garantice el distanciamiento social (en un estadio, el CCK, un teatro) instancia ante la cual podrán conectarse virtualmente quienes estén justificados, por condiciones de riesgo ante el Covid.Algunas voces de la oposición, concretamente de la Coalición Cívica, afirmaron que el acta de acuerdo, por tener fecha 8 de septiembre, convertiría en inválida la última sesión. En efecto, se presentó un amparo en tal sentido para anular la sesión en la que se convirtió el ley un paquete de medidas para la reactivación del turismo.“Es una buena noticia que haya habido acuerdo. El Congreso volverá a sesionar”, celebró el diputado radical Atilio Benedetti ante la consulta de la agencia Télam.“Lo hará en distintas modalidades: seguiremos de manera virtual para los temas para los cuáles haya acuerdo y tendremos la alternativa, tal como lo planteamos en Juntos por el Cambio, para cuando el tratamiento de algunas leyes lo amerite de tener la posibilidad de sesionar presencialmente”, aseguró Benedetti.Precisó que la Cámara baja, en esos casos, deberá funcionar “con protocolos y en un lugar adecuado" para respetar el aislamiento y dijo que ese acuerdo “da la posibilidad de seguir trabajando y va a garantizar transparencia”. “Esa es la voluntad de Juntos por el Cambio trabajar, aportar y construir los mecanismos que Argentina necesita en este momento tan difícil”, enfatizó.“Ganó la cordura” expresó en redes sociales en la noche del martes.“Abro hilo”, escribió el diputado peronista Marcelo Casaretto en Twitter. Y se despacho con una serie de tuit para críticar a la oposición, que reclamaba la presencialidad de las sesiones. Argumentó en favor de que puedan expresarse todos los legisladores citando a Voltaire: “No comparto tu opinión, pero daría mi vida por defender tu derecho a expresarla”.Defendió el método de sesiones mixtas para que, en el marco de la pandemia, todos puedan opinar y votar. “Hoy concurren alrededor de 45 diputados al recinto. El resto participa en forma remota. Insistir con la presencialidad es dejar diputados afuera”, cuestionó.“Con esto que armaron en la última sesión, de estar presentes, llegaron 94 de ellos. O sea, faltaron 22 diputados que son mayores, o que tienen problemas de salud, o por lo que fuera no pudieron estar. Si nosotros vamos al recinto nos pasaría más o menos lo mismo”, describió el diputado en diálogo conImpugnó que el criterio pueda ser que “en una cámara que tiene 257 diputados, busques que 170 se hagan presentes en el recinto y el resto que se joda”. “Eso tergiversa la voluntad popular, deja gente sin representación”, cuestionó.“No es cierto que haya temas que no se van a tratar. Ante algunos temas, por pedido de algún bloque, habrá más presencialidad y se justificará la conexión remota”, dijo Casaretto que, en suma, interpretó que “en el acuerdo consintieron lo que no querían aprobar unos días antes. Fueron a la Justicia un día y al otro día acordamos”.