En ese sentido, el ex diputado nacional dijo: “Coincido con la expresión y las manifestaciones también que hiciera Morales de la necesidad de que se constituyan a nivel nacional sectores internos. En las crisis políticas importantes que tuvo el radicalismo, lo que lo sacó adelante al partido, fueron los debates internos, donde había propuestas, debates de ideas, reformulación doctrinaria, y hoy, en la vida política del radicalismo, es inconcebible que no haya sectores internos nacionales”.Y continuó: “La intransigencia y renovación, renovación y cambio, el unionismo, y tantos otros sectores importantes que existieron en la vida de la Unión Cívica Radical, fueron los que permitieron que frente a las crisis, el radicalismo se nutriera de nuevos dirigentes en todo el país, de ideas y de debates políticos profundos”.Paras el dirigente de Paraná, “llegar al 2023 con uno o varios candidatos a presidente deberá ser la síntesis de un partido que se ponga desde hoy a trabajar, durante cuatro años, para recorrer el país y explicarle a la sociedad qué pensamos sobre los grandes temas nacionales, y decirle a los argentinos a quien queremos representar”.“Un partido – sostuvo Rogel- que no tiene vocación de poder, que se contenta con los cargos de la minoría y que no se sabe bien que piensa sobre los grandes temas nacionales, es un partido al cual la gente, poco a poco, se va alejando”.“En Entre Ríos seguramente deberá ocurrir lo mismo. Nosotros debemos plantear si o si la necesidad de ser gobierno dentro de cuatro años, y para ello, hay que comenzar a trabajar desde ya sobre lo que el peronismo no está en condiciones de ofrecer para la provincia. En lo personal, y sin ambiciones de candidaturas, comenzaré a partir de enero a recorrer pueblo por pueblo la provincia para hablar con los radicales y las mujeres y los hombres independientes que crean que de esta provincia se pueda hacer un proyecto mucho más importante, y que el radicalismo en eso tiene historia para ofrecer una idea de provincia mucho más interesante”, finalizó.