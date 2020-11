Redacción de Página Política De la

“Creemos que lo que hicieron fue una falta de respeto al partido. Siempre que alguien se va de la UCR, a la vuelta lo recibimos y de yapa lo premiamos con algún cargo. Y nunca se toman las medidas de fondo y cada uno hace lo que se le da la gana. Para algo está la carta orgánica y creo que lo más democrático que hay es respetarla”, dijo Sabbioni aEn este sentido, una sanción operaría –a juicio de Sabbioni– de manera “ejemplificadora”, en particular cuando quien “no respetó lo establecido en la carta orgánica fue un ex presidente de la UCR de Paraná, como Rolandelli”.El dirigente de FRI, que fue funcionario en todos los gobiernos municipales del varisquismo, cuestionó también al diputado provincial Eduardo Solari, quien fuera una de las espadas políticas de la última gestión de Varisco y que pasó a integrar junto con Rolandelli y Avero el Centro Raúl Alfonsín.Aseguró que su planteo no tiene que ver con el hecho de que Solari, Avero y Rollandelli hayan roto con Varisco . “Eso no lo juzgo”, diferenció. Afirmó que su pedido de sanciones apunta a “estas acciones que hay que cortar de una vez por todas. Uno ve las redes sociales y nota que hay muchas críticas, pero son pocos lo que le ponen una firma a una presentación formal para que estas cosas dejen de pasar en el partido”.