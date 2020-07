Redacción de Página Política De la

Fue en el marco de la apertura de un ciclo que se impulsa desde el PJ de Gualeguaychú que preside el intendente y que tendrá lugar en sucesivos miércoles a partir de éste.Piaggio intercaló entre el rol de formular preguntas al titular del Enohsa y la conversación horizontal con el concordiense. Fue sobre todo cuando plantearon como tema, esencialmente, los modelos de desarrollo posibles para la provincia de Entre Ríos.En ese marco, surgieron asuntos de actualidad como el incendio en las islas frente a Rosario, con la consecuente destrucción de la flora y la fauna de la zona; las perspectivas que supone que se logre la transferencia a la provincia de la represa de Salto Grande; así como también se plantearon posibilidades de desarrollo en base a los recursos que generaría para Entre Ríos la recuperación de la concesión de la Ruta 14, iniciativa sobre la que habló Cresto y a la que asoció a la diputada Blanca Osuna.El titular del Enohsa arrancó dando cuenta de su gestión en el organismo y asoció las acciones desde el organismo “con el peronismo que busca garantizar la justicia, arrancando por el acceso al agua”.Piaggio orientó a su “entrevistado” hacia la potencialidad entrerriana en base a “las condiciones naturales”. Indagó, en ese marco, respecto de “la discusión energética” y el proyecto de Gustavo Bordet para lograr el control de Salto Grande. También lo consultó por la situación de los humedales ante los incendios intencionales en las islas. Dejó planteada su postura al poner de resalto “la histórica recuperación de las islas, que puede ser un pulmón envidiable para cualquier provincia”.Para Cresto, la de Salto Grande “es una lucha de muchas décadas” e incluso trajo a colación lo que significaba el proyecto de la represa plasmado en una anécdota protagonizada por su abuelo, siendo gobernador, y Juan Domingo Perón en su tercer gobierno. “La lucha que encara el gobernador es importante. Si esa energía pudiera destinarse, por ejemplo, a eximir a las inversiones turísticas del costo de la energía durante cinco años; o a fortalecer el Parque Industrial de Gualeguaychú ofreciendo un descuento del 50, del 30% en energía sería la provincia un vergel de inversiones como lo tuvo San Luis con la promoción industrial o como tienen otras provincias sus regalías mineras o petroleras”, resaltó Cresto.Con relación a la situación en las islas, dijo “entender la posición de Entre Ríos”. “En esas 500 mil hectáreas de los enterrianos se puede hacer un gran desarrollo, un pulmón verde. No se puede perder la soberanía aun con las dificultades para ejercer el poder de policía”, resumió e instó a abrir la actuación a las fuerzas federales para resolver el problema.Piaggio aportó la necesidad de sostener “una fuerte convicción política”. “Parte de la liberación de nuestra provincia pasa por comprender la necesidad imperiosa de resaltar nuestras reservas naturales, en términos de lo que entendemos como bienes comunes”.“Nuestras reservas, mucho más con las características hídricas que tiene nuestra provincia, constituyen situaciones impostergables”, reclamó el intendente. “No sólo se trata de discutir las viejas prácticas de producción como es esto de la quema, una vieja práctica de producción que lamentablemente en el Siglo XXI siguen usándose provocando un ecocidio”, cuestionó y llamó a debatir “la cuestión de fondo que es la interpretación desde lo dominial, hasta la regularización de las prácticas de producción que son cuestiones de soberanía”.“Esto debiera ser tema principal en la agenda política. Es nuestra responsabilidad como políticos llevar nuestra convicción a acciones políticas concretas”, dijo y dio cuenta del debate de un proyecto de ley sobre el tema. “Estamos intentando que Gualeguaychú pueda proponer una situación superadora”, planteó.Ante la consulta de Piaggio, Cresto planteó los desafíos de la gestión de Alberto Fernández. Puso el acento en “la batalla cultural que perdimos en 2015 luego de uno de los mejores gobiernos de la historia”. “Han dejado tierra arrasada y nos quedó la convicción de que no puede volver a pasar. La derecha nos atacó siempre por nuestros aciertos, no por nuestros errores”, dijo y advirtió que “hay una batalla permanente, todos los días, con lo que instalan los medios hegemónicos”.