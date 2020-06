Retroceder

Estado y grandes fortunas

En este marco, el intendente Gustavo Bastian puso sobre la mesa los datos del durísimo impacto de la pandemia y de la vuelta a la Fase 1 en las arcas públicas del municipio así como también la afectación que supone para los sectores productivos de la localidad, la industria, el comercio, la cultura y para los trabajadores informales.Lo cierto es que el panorama supone mayores demandas a la comuna en un contexto de brutal caída de la recaudación.“Los ingresos municipales se componen, aproximadamente en un 30%-40% de las tasas propias, dichos ingresos se vieron perjudicados considerablemente desde el inicio de la pandemia y posterior implementación del aislamiento social, preventivo y obligatorio (Aspo), aproximadamente tenemos una merma del 40% de los mismos”, explicó Bastian.Remarcó que la gestión “pudo hacer frente a estos meses tan complicados, con una reserva de fondos que iban a ser aplicados a distintas obras que se venían planificando, obras que desde hace gran tiempo se encontraban relegadas y ahora deben hacerse esperar”.“Volver a la Fase 1 del Aspo, significa un gran golpe a los ingresos del municipio, y por consecuencia a los trabajos que se vienen proyectando; pudiendo hacer frente a las tareas mínimas de mantenimiento, garantizando servicios básicos y realizando planes no tan grandes como quisiéramos pero sí significativos porque hacen a la ampliación de derechos y mejor calidad de vida”, lamentó el presidente municipal.“La pandemia golpea a nuestras cadenas de valor, nuestras empresas y nuestros trabajadores, un caso dentro de una fábrica sería un factor muy peligroso y es emergente responder de manera resuelta, innovadora y conjunta para suprimir la propagación del virus y abordar la devastación socioeconómica”, comentó al ser consultado sobre el Comité de Emergencia Productiva que conformaron días atrás con empresarios de la zona, sindicatos, los intendentes vecinos de Liebig, Villa Elisa y Colón, el Senador Mauricio Santa Cruz, profesionales de la salud, el COES, Ministerio de Trabajo, Producción y Salud provinciales.“Coincidimos en medidas de segurida e higiene para alentar la actividad de las empresas, los comercios, la industria, las cooperativas. La respuesta deberá ser en gran escala, coordinada y amplia, en correspondencia con la magnitud de la crisis”, manifestó Bastian, quien fue designado para coordinar el Comité, y agregó: “El mensaje del informe que publicamos luego de la última reunión es claro y habla de responsabilidad compartida y solidaridad en respuesta a los efectos del coronavirus. Es un llamamiento a la acción”.“Tanto o más me preocupa otra situación que es muy compleja, la de los trabajadores y las trabajadoras en situación de informalidad, la consecuente pérdida en la actividad económica representa un golpe directo a los estratos de menores recursos, los cuales recurren a changas y trabajos periódicos para garantizar su subsistencia y este parate definitivamente les corta la posibilidad de poder conseguirlo”, comentó Bastián y apuntó que la realidad demanda una mayor presencia por parte del estado municipal para brindar soporte a estas economías informales y relegadas.“Seguimos pensando en alternativas para todos los sectores, hace unos días nos reunimos con comerciantes, lo hicimos con gestores culturales, docentes, referentes deportivos y convenimos también que necesitamos de cada ciudadano para mantener la economía local en funcionamiento”, evaluó el presidente municipal que hizo un llamado a “los grandes contribuyentes”: “Los convocamos a tomar con responsabilidad este momento entendiendo que es tiempo de grandes solidaridades y lo mismo lo decimos a través del proyecto de ordenanza que envíe al HCD, aprobado de forma unánime, por el que se aumentan las alícuotas a bancos y financieras para un Fondo Especial destinado a la educación y la cultura que viven el peor de los escenarios para su desarrollo y son claves en el crecimiento y el futuro de nuestra sociedad”, enfatizó.“Las grandes fortunas son inmunes a la crisis económica desatada por la covid-19 y no lo digo yo, lo dicen estadísticas mundiales. La crisis lejos está de poner en jaque su riqueza, la está propulsando y si seguimos alimentando lógicas del mercado sin decisiones políticas corremos el riesgo de que se aumenten todavía más las desigualdades sociales que padecemos”, añadió el dirigente y concluyó: "la crisis provocará en el mediano plazo cambios estructurales en la organización productiva por eso todas las decisiones que tomemos los gobiernos en este tiempo serán claves y deberán centrarse en la atención de la economía y la sociedad”.