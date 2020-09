El proyecto

Leyes a reformar

Jaroslavsky ha sido hasta aquí una de las más activas participantes de la Red multipartidaria y multisectorial que elabora un proyecto bajo la coordinación de la vicegobernadora Laura Stratta. Ese ámbito anunció días pasados que esta semana presenta un proyecto de Paridad Integral. La dirigente explicó su posición en que en su opinión ese proceso viene demorado.La diputada de Victoria adelanta de algún modo la posición de su partido ya que la acompañan con la firma tres integrantes de la bancada radical en una propuesta que no difiere de la que llevará la firma de la Red por la Igualdad y que --si no hay sorpresas-- será la que presente finalmente el Ejecutivo que encabeza Gustavo Bordet y la que cuente con el aval oficialista.El proyecto de Jaroslavsky -como el de la Red- se enmarca en el artículo 17 de la Constitución provincial que consagra no solo la paridad en política, en los ámbitos de poder político, en los partidos, si no que la contempla también para las organizaciones de la sociedad civil, los gremios, las vecinales, los colegios profesionales, las empresas. Los tres diputados que acompañan a Jaroslavsky con su firma son dos mujeres, Lucía Varisco y Sara Foletto (que también ha sido activa participante de la Red por la Igualdad), a las que se suma el diputado Eduardo Solari.“Es hora de dar un salto de calidad hacia una igualdad real”, manifestó Jaroslavksy al fundar la iniciativa. “El reconocimiento de los derechos de las mujeres constituye una lucha histórica”, manifestó la legisladora, quien consideró que “es hora de dar un salto de calidad hacia una igualdad real”.Para la diputada “si bien el Ejecutivo provincial hace meses que viene anunciando la presentación de un proyecto de estas características, lo cierto es que los tiempos se fueron dilatando y la presentación nunca se realizó”. Lo anunciado por la Red por la Igualdad es que esta semana se formalizará el proyecto.“Es importante que no haya más demoras y que la ley salga antes de fin de año, por eso decidí tomar la iniciativa y presentar un proyecto sobre paridad de género”, sostuvo Jaroslavsky.El proyecto consta de 14 artículos y dispone “el principio de paridad de género -50% para cada sexo- en la composición e integración del Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Partidos Políticos, Asociaciones, Consejos y Colegios Profesionales”.Indica que “las listas a cargos electivos provinciales, municipales y comunales presentadas para su oficialización por un partido político o alianza política deberá contener 50% de candidaturas para cada género y se deberán confeccionar ubicando alternativamente y en forma secuencial a personas de diferente género en la totalidad de las postulaciones”.Establece que “en los casos de la fórmula para la gobernación y vice se cubrirá indistintamente en el orden en cuanto a género, mientras que para cubrir la banca de la Senaduría el candidato titular y el suplente deberán ser de género distinto, siendo indistinto el orden”. Determina que “también rige para la integración de estructuras orgánicas, nómina de cargos o ternas de designación”.Para cumplimentar este principio de paridad, el texto de Jaroslavsky apunta que deberán adecuarse o reformarse integral o parcialmente la Ley Orgánica de Ministerios del Poder Ejecutivo, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley Orgánica de los Ministerios Públicos N° 10.407, la ley de Partidos Políticos, las leyes que reglamentan los colegios profesionales “y todo otro ordenamiento que resulte incompatible con la norma, se indica en otro de los artículos”.Jaroslavsky luego recordó que la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres está establecida tanto en la Constitución nacional como en la provincial, donde se determina que los Estados parte deberán “tomar las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y garantizar la igualdad de condiciones con los hombres”.“El reconocimiento y cumplimiento de los derechos de las mujeres constituye una lucha histórica de la humanidad, con avances y retrocesos”, manifestó la legisladora.“Después de la instauración del voto femenino, quizás alcanzar una real paridad de género sea el desafío de este tiempo nuevo y es en este marco que tomé la determinación de avanzar con un proyecto de ley para someterlo a debate con mis pares”, expresó la diputada Gracia Jaroslavsky.Y concluyó: “Este proyecto de ley apunta a adoptar para siempre el principio de paridad de género en el ordenamiento normativo provincial. Además de la participación política, busca la participación de la mujer en la vida política y social como así también en los ámbitos de representación y decisión”.