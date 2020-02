El Gobernador habló de un límite en la edad de los funcionarios judiciales, pero cuando se quiso fijar en el texto magno la iniciativa se rechazó. Otro punto que marcó el mandatario, pero que es imposible de llevar adelante sin una nueva reforma constitucional, es la exigencia que un integrante del Poder Judicial tenga que revalidar su cargo a través de un concurso como ocurre en el ámbito docente.Sin embargo, hay un punto sensible para el Poder Judicial que está en estudio según supo Página Judicial. Derogar la Ley de Enganche, lo que hace automático el incremento que se auto otorga la Corte Suprema de Justicia de la Nación para los integrantes del Poder Judicial de la provincia, incluido los empleados y jubilados.En el Poder Ejecutivo se estudian dos posibilidades: suspender la ley 10.068 por un plazo o, directamente, derogarla. En torno a la primera posibilidad surgen preguntas que aún no se han respondido. ¿Qué sucede si se suspende la norma y la Corte se otorga un aumento? ¿Se bonifica una vez terminada la suspensión de la norma?Cuando Página Judicial publicó que esta ley podía ser uno de los puntos a introducir en la reforma judicial anunciada, dos magistrados expresaron que el caso se podría judicializar por tratarse de un derecho adquirido. Otro tuvo una mirada diferente y locuaz: “Si se avanza con eso, nos cagan”.La promulgación de la ley automatizó la paritaria provincial al incremento propuesto por la Corte. La enganchó, de ahí el nombre. En este caso Entre Ríos paga salarios sin participar de la negociación.La decisión de avanzar con la suspensión o derogación de esta ley tiene como marco el ajuste (solidario al decir del oficialismo). Alberto Fernández, hace una semana, reveló haber escuchado de boca de los propios gobernadores las asimetrías que se producían en sus territorios en materia salarial con la Ley de Enganche entre el Poder Judicial y otros sectores de la administración pública.La norma que se pretende suspender o derogar la hizo aprobar el paladín de la bandera K por estas tierras, Sergio Urribarri, quien la impulsó y la Legislatura la aprobó en diciembre de 2011. El país lo gobernaba Cristina Kirchner.Lo que se pretende con la derogación de esta ley es armonizar el sistema paritario entre todos los sectores públicos. No se trata de un ajuste, porque en términos financieros es inexistente. ¿Para que serviría entonces una suspensión momentánea?Este debate debe ser visto, también, con la idea de una reforma previsional y la sustentabilidad de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos, otro de los temas de fondo que la política no quiere mencionar, pero que en la agenda que se discute a puertas cerrada es excluyente.