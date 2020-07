Redacción de Página Política De la

Se criticó que “para hacer frente a la crisis se eligió el camino de ajustar a la clase trabajadora” y se repudió “a los legisladores que convirtieron en ley el proyecto, convalidando la injusticia”.“En menos de 48 horas la Legislatura entrerriana convirtió en ley el proyecto de emergencia económica del gobernador Gustavo Bordet, incluyendo los artículos que para conseguir los recursos necesarios echa mano al salario de los trabajadores y a las jubilaciones. Un 70% de lo que pretenden recaudar con esta ley saldrá de nuestros ingresos, una fenomenal transferencia de recursos de los sectores populares para que los dueños de las grandes fortunas, el capital financiero y los sectores concentrados de la economía no vean afectados un ápice sus cuantiosas ganancias”, subrayó el gremio docente.AGMER comparó la medida con las que han tomado “los gobiernos más conservadores de nuestro país” y remarcó que los trabajadores “serán arrojados a la pobreza aun teniendo empleo”.“Este mismo gobernador y sus funcionarios nos convocaron durante la emergencia para iniciar un diálogo social, del que participamos activamente, con propuestas y con trabajo comprometido para que la crisis sanitaria no golpeara de lleno a los sectores más vulnerables de la provincia. Lo hicimos de buena fe. Y está claro que el Gobierno no actuó de la misma manera, faltando a los compromisos asumidos”, reclamó al organización que concretó este jueves el segundo día de “apagón” docente.“Con el eufemismo de ‘emergencia solidaria’, hacen pagar los costos económicos de la crisis a los únicos que fuimos solidarios desde que empezó la emergencia sanitaria. Los trabajadores y trabajadoras hemos hecho un esfuerzo enorme, sosteniendo la educación, la salud, los comedores, la asistencia social en los barrios. Porque para los trabajadores solidaridad es garantizar derechos. Lo demás, es mezquindad lisa y llana”, remarcó el gremio y resumió: “Si viene de la dirigencia política al frente del Estado es injusticia social. El Gobierno provincial y sus legisladores eligieron hoy al servicio de quién ponen los recursos y las políticas públicas. Sabrán hacerse cargo”, concluye el texto que firman Marcelo Pagani; Ana Delaloye; y Guillermo Zampedri, secretario General, Adjunta y secretario Gremial, respectivamente.