Reacción política

Desde el gobierno provincial explicaron que le surgió un nuevo compromiso al Gobernador. A esa hora tendrá este martes una videoconferencia con el presidente Alberto Fernández. También se dijo que la ministra de Salud, Sonia Velázquez, tiene agendada una reunión con autoridades de Pami.La UCR mostró el primer reflejo político de importancia en Entre Ríos dentro de este cuadro tan especial de emergencia, derivado de las medidas sanitarias de asilamiento para enfrentar la pandemia del coronavirus. Fue el viernes pasado, cuando reunió virtualmente a su conducción para formalizar una serie de propuestas el gobierno provincial.En un plano más institucional, la UCR pide al Gobierno provincial que conforme dos gabinetes, uno sanitario y otro económico para encontrarle la vuelta a la mejor manera de afrontar la pandemia y la posterior recuperación.En lo inmediato, esperan escuchar de boca del Gobernador un informe sobre la situación financiera de la provincia.También llevan un pedido para conformar un comité de crisis donde estén representados los partidos políticos. Y, como un gesto de colaboración, ponen el amplio salón del comité central del partido –ubicado sobre peatonal San Martín, de la ciudad de Paraná- a disposición de cualquier necesidad institucional o sanitaria derivada de la crisis.La UCR encontró en la aplicación Zoom –que posibilita las reuniones virtuales a través de videollamadas- una herramienta para recuperar su vida institucional, tan valorada por la tradición radical.El viernes pasado hicieron la primera prueba y, aunque no hubo asistencia perfecta, entre los miembros del Comité Provincial que lograron quórum primó la conformidad con esta modalidad que les permite mantener al partido con vida sin romper el aislamiento social. Algunos, incluso, entienden que se trata de una herramienta de comunicación que llegó para quedarse y que en el futuro (aún sin pandemia) permitirá sumar agilidad y ahorrar tiempo y dinero de traslados.La cúpula radical de Entre Ríos quedó en mantener un encuentro virtual semanal, a efectos de seguir de cerca la evolución de la crisis.Se trata de la reacción orgánica más importante -sino la única- que se ha dado entre los partidos de la oposición provincial en este período especial.Cambiemos, más allá de la coordinación entre sus bloques en la Legislatura, no ha dado señales de vida institucional en el orden provincial y carece de una conducción política. Rogelio Frigerio, hasta diciembre el hombre fuerte de la coalición en Entre Ríos, se ha limitado en estos días de cuarentena, a mantener una mínima participación en los grupos de chats. Casi como un militante más.Mientras tanto, las diferencias sobre el rol que debe jugar la oposición en esta emergencia (más o menos crítica, más o menos colaborativa; acompañando las medidas sanitarias con disciplina militar, pero manteniendo la crítica democrática para la vida institucional) no tienen por ahora en Cambiemos un espacio común en el que resolverse. La UCR ha dado, en este sentido, el primer paso.