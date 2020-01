Redacción de Página Política De la

Cáceres en Entre Ríos, nucleados en el Movimiento Nacional de la Militancia Radical (MNMR) que lidera el santafesino, tendrán un encuentro provincial el 18 de enero en Victoria.La agrupación, que desde sus inicios impulsa la salida de la UCR de la alianza Cambiemos, propone debatir en la jornada dos temas centrales: financiamiento de los partidos políticos y del radicalismo en particular y la autonomía de la Juventud Radical. El encuentro es abierto y se iniciará a las 9, en la sede partidaria de Victoria.“Seguimos en la provincia, como a nivel nacional, apostando como agrupación a buscar nuevos rumbos en el partido, con la idea de tener una propuestas más seria, que proponga más democracia a la sociedad. De otro modo, difícilmente salgan dirigentes que aprecien la democracia”, dijo Nazareno Fiorotto a modo de presentación de la agrupación.El joven de Larroque, congresal partidario y delegado ante la mesa nacional del MNMR, recordó la posición del espacio en la Convención Nacional del radicalismo cuando se postuló la ruptura de Cambiemos. “Esa posición quedó en minoría y desde entonces seguimos trabajando con reuniones periódicas sobre distintos temas, con distintas áreas de trabajo dentro del movimiento. Venimos trabajando sobre diversidad, juventud, economía, y otros temas”, informó Fiorotto.El grupo, a nivel nacional, se referencia con Cáceres y con el economista Gustavo Grinspun, hijo del exministro de Alfonsín, Bernando Grinspun. “En noviembre se hizo un encuentro en el que fue designado Alfredo Maffioli (de Villa Elisa) como delegado de la mesa nacional por mayores y yo por juventud”, mencionó.A nivel provincial, el MNMR también tiene objeciones a la organización de la UCR: “Atilio (Benedetti) sigue siendo todavía quien conduce el radicalismo provincial. Creemos que es una etapa terminada, que debiéramos ir en busca de nuevas caras, de renovar, de impulsar a la juventud”, dijo Fiorotto que aseguró que el fuerte de su espacio está justamente “entre los más jóvenes” que unos meses atrás desarrollaron un campamento de la agrupación en el que estuvieron Cáceres y Grinspun.Para el encuentro en Victoria, se pretende hablar del financiamiento de los partidos. “Es un tema muy amplio pero queremos profundizar un poco en esto, ver la Ley Nacional de Financiamiento de los Partidos, repasar la carta orgánica de la UCR. Hoy básicamente el partido se sostiene por el 10 por ciento de los haberes de funcionarios políticos afiliados al partido. También otro poco aportan jubilados con ingresos altos y personas comunes”, dijo.Respecto de la autonomía de la Juventud, es asunto clave el de institucionalizar su financiamiento. Hace unos años, en una adaptación rápida de la carta orgánica a la ley nacional (que disponía la existencia de un sola cuenta bancaria para el partido), desapareció la cláusula que preveía que un 10 por ciento del presupuesto del radicalismo debía ser destinado a la Juventud.La eliminación de esa cláusula fue tema de un congreso que sesionó el 27 de noviembre de 2018. Las autoridades de Juventud pidieron su restitución pero el debate tuvo un impasse y aún no ha sido resuelto.“Para nosotros, como jóvenes de la UCR, es fundamental resolver este asunto. Se trata de debatir el financiamiento pero también la transparencia a la hora de utilizar los recursos que se nos asignan”, reclamó Fiorotto que resumió la realidad actual: “Si el presupuesto no está asegurado siempre se trata de ir a manguear a un legislador para hacer las cosas. No queremos más eso. Queremos autonomía, queremos transparencia”, enfatizó.