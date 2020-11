La audiencia fue presidida por el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná Pablo Vírgala. Por el Ministerio Público Fiscal estuvieron Juan Malvasio y Santiago Brugo; la querella particular la ejerce Javier José Barbagelata Xavier; y la defensa Javier Aiani. El viernes serán los alegatos de clausura, donde podrán seguirse las alternativas del instructivo final por parte del juez técnico y la lectura de veredicto (culpable o no culpable).La tecnología del Siglo XXI registró la primera jornada de un proceso de cuya implementación ya hablaba la Constitución de Entre Ríos del ’33 y la nacional de 1853. Esa manda constitucional que ha tenido resistencia a los largo de décadas comenzó hace unos años a ponerse en vigencia en varias provincias.La Corte Suprema de Justicia no dejó dudas respecto a la constitucionalidad de las legislaciones provinciales, como así también lo hizo el fallo del 8 de marzo del 2018 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde dijo que las garantías judiciales previstas en la convención son plenamente aplicables al Juicio por Jurados.Al sistema de jurados populares se llegó luego de un prolijo consenso por parte de los tres poderes del Estado y entidades de la comunidad judicial como el Colegio de Abogados. Esa imagen de voluntad colectiva se vio este miércoles en la sala de tribunales con las presencias del presidente de la Sala Penal Miguel Giorgio; los vocales Daniel Carubia, Emilio Castrillón, Claudia Mizawak y Susana Medina; el defensor general Maximiliano Benítez; y la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero. También saludaron el hecho histórico los operadores judiciales.Que la ley 10.746 haya sido aprobada por unanimidad y con el acompañamiento de todos los sectores delata alguna intuición sobre la crisis en la que se sumerge el sistema democrático, cuyos representantes son duramente cuestionados por la opinión pública. Una oxigenación no puede empezar por otro lado que no sea la participación ciudadana.El jurado popular fue elegido por sorteo, en paridad de género y por departamento entre personas de 18 y 75 años.Este miércoles se empezó a juzgar a Carlos Iván Caminos, acusado del crimen de Milton Luna, un joven de 25 años asesinado a balazos en abril pasado en Paraná.“Confío en la voz del pueblo”, fue la primera expresión de la madre de la víctima en las escalinatas de los tribunales. Quizás sintetice el problema, pero a la vez esté marcando una dirección para empezar a solucionarlo.