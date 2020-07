Mapa

Alternativa Radical puso primera Redacción de Página Política 24 Jul, 2020

Críticos

Presidencia

La rueda de la interna radical empezó a girar, aun cuando nadie sabe si la pandemia permitirá ir a elecciones en noviembre. Será imposible hacer la elección si no se habilitan las escuelas para votar.Pero la convocatoria a elecciones se hace igualmente y la posibilidad de una postergación se resolverá sobre la marcha. Eso hace que, por lo pronto, todo se limite en un gran amague. Nadie va a ceder en las conversaciones durante la pandemia; todos van a amenazar con ir a internas para ganar poder de negociación. Pero ninguna negociación se terminará cerrando. Y lo más probable es que, prórroga mediante, todo se termine resolviendo recién en marzo del año que viene.Tal vez por eso es que las conversaciones que se producen por estos días no cargan con el tono confrontativo de otros momentos. Aseguran que el diálogo es fluido y hasta distendido entre la dirigencia.Aunque en esta oportunidad hay un gran cambio: ya no está Sergio Varisco al frente de una línea interna con aspiraciones provinciales. Con el ex intendente de Paraná caído en desgracia, el que fuera por décadas el principal espacio de la UCR de la capital está hoy dividido localmente y no se proyecta al orden provincial.En el orden provincial, los movimientos de estos días van dibujando un mapa interno que, por lo pronto, tiene a dos grupos provinciales estables: la corriente Illia, donde militan Atilio Benedetti y Gustavo Cusinato; y la Alternativa Radical que encabezan Fabián Rogel y Pedro Galimberti. Ambos tuvieron sus plenarios provinciales –via Zoom- durante el fin de semana anterior.Uno de los grupos no provinciales emergentes en la interna es el que reúne a dirigentes de Paraná Campaña, con alguna ramificación en Diamante. El departamento (aunque no lo sea, para el armado político funciona como tal) ha venido manteniendo una posición uniforme, que en el anterior período expresaba el senador provincial Raymundo Kisser.Ahora, ese espacio es ocupado por intendentes como Darío Schneider (Crespo), Manuel Tennen (Villa Urquiza), Héctor Solari (María Grande), Carlos Lencina (Hernandarias), Hernán Kisser (Hasenkamp), Carlos Weiss (Viale). De los diálogos internos se ocupan los diputados Julián Maneiro (exsecretario de Gobierno del municipio de Crespo) y Uriel Brupbacher (exintendnete de Viale). Políticamente, los unifica y potencia la posible candidatura a gobernador de Schneider para 2023.En principio, el grupo que a falta de nombre identifican en la interna como el de Paraná Campaña estaría cerca de la corriente Illia. A tal punto que se ha especulado con que Schneider apoyaría su proyecto provincial en este sector, si es que finalmente Benedetti resuelve dejar de intentarlo (ya fue dos veces candidato a gobernador) o no surge otro postulante de sus filas.Rogel ya ha cerrado acuerdos con la Illia en otros procesos internos. Los unía su común rechazo a Varisco y una necesidad de Benedetti, que nunca pudo hacer pie en Paraná. El grupo más fuerte en el orden provincial, nunca logró desarrollarse en la capital.En frente de este posible acuerdo está el varisquismo residual, y un conjunto de dirigentes que en los últimos años han enfrentado a la corriente Illia, la mayoría de las veces.Por ahora no hay un agrupamiento confirmado, pero la semana pasada emitieron un documento bajo el nombre Futuro Entrerriano, que es el que llevó la lista de precandidatos a legisladores nacionales a Raymundo Kisser y Leandro Arribalzaga (presidente del Comité Provincial). Los dos radicales encabezaron las listas para el Senado y para la Cámara de Diputados, tal como lo había resuelto el congreso de la UCR.Se trató de un desafío al jefe de Cambiemos, Rogelio Frigerio, quien en acuerdo con Benedetti armó la lista que encabezaron en diputados Gabriela Lena (UCR) y para el Senado Alfredo De Angeli (PRO). Fue la propuesta "oficial", ya que la conducción nacional de Cambiemos no permitió el pegado de boletas con la fórmula presidencial Macri - Pichetto más que a esta lista, con lo cual le restaba competitividad al resto de las propuestas. En las PASO de agosto de 2019, la lista “radical” de Kisser y Arribalzaga no pudo alcanzar el 25 % de los votos necesarios para constituir minoría.El comunicado de Futuro Entrerriano no llevaba firmas.preguntó y uno de los dirigentes dio los nombres de Arribalzaga, Kisser, Guillermo Vázquez, Luis Kirpach, Alejandro Carbó y Sergio Solari como algunos de los integrantes del espacio. Todo provisorio hasta que no se formalicen las firmas en un documento común.Algunos ubican a Arribalzaga compartiendo grupo con el diputado nacional Jorge Lacoste, que el año que viene termina su mandato y tiene ganas de repetir. Y que tiene en sus filas al dirigente de Victoria, Ricardo La Barba.A esos nombres habría que agregar otros que comparten una visión crítica de la posición de la UCR en Cambiemos, y que en particular han cuestionado la relación con el PRO. Es el caso de la diputada Gracia Jaroslavsky, quien como candidata enfrentó en la interna a Benedetti durante las elecciones de 2017. Lo mismo que Carbó.El mapa es más un borrador en esta zona de la interna.Un ingrediente importante que condimentará esta interna es la voluntad de la Illia de volver a controlar la UCR. Como grupo interno dominante, venía presidiendo el Comité Provincial con José Artusi (2010-2012, electo por consenso); Jorge D’Agostino (2012-14, con internas) y Fuad Sosa (2014-16, con internas). Pero en 2016 se consensuó el nombre de Galimberti para el Comité Provincial y en 2018 el de Arribalzaga, también sin internas.En esos años, la Illia conservó no obstante el control del congreso partidario, que es el principal órgano que decide las cosas importantes, como los acuerdos electorales. De hecho y a pesar de no estar en la conducción del partido, la Illia ocupó las principales candidaturas de Cambiemos por la UCR. La última, como se dijo, por un acuerdo de cúpula de Benedetti con Frigerio.En el comunicado emitido el fin de semana, dijeron que apuestan al consenso. Pero a diferencia de los años anteriores, esta vez no quieren resignar la presidencia de la UCR.