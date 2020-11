Frigerio quería lista única. Pero Niez se plantó y habrá interna provincial.

Listas provinciales Juntos por Entre Ríos



Presidente: Eduardo Caminal.

Vicepresidente 1°: Mariano Berdiñas (concejal de Nogoyá)

Vicepresidente 2°: Valentina Götte. (parte del equipo de Gainza)

Presidente Juventud: Valentina Wetzel (Concepción del Uruguay)



Vocales Titulares: Mauro Vazon (Uruguay), Carla Duré (Nogoyá) Emanuel Gainza (Paraná) Nancy Ballejos (Concordia) Guillermo Bernaudo, Julia Garioni (del sector de Ayelén Acosta) Rafael Andreade , Rocio Rezett (María Grande, allegada a De Angeli y Gainza), Javier Melchori (ex postulante a la intendencia de Gualeguaychú), Maria Eugenia Nieves, Angel Busto.

Vocales Suplentes: Mariela Hildermann, Pedro Oilhaborda, Mirta Jacob, Carlos Dutra, Iara Poletti, Santiago Buktenica, Camila Nuñez, Roberto Esnaola.





Unión Republicana y Federal



Presidente: Roberto Domingo Niez (ex candidato a intendente de Concordia y ex presidente de la CTM)

Vicepresidente primera: María de las Mercedes Domínguez

Vicepresidente segundo: Edgardo Rodolfo López Osuna.

Presidencia de Juventud: Facundo Federico Martínez Balbi.



Vocales: Silvina Raquel Valli, Marcelo Alejandro Pizzio, Mónica Ester Ingrao, Augusto Diego Lafferriere, Silvia Verónica Pruzzo, Eduardo Marcelo Rosenbrock, Mariana Salinas, Rodolfo Antonio Bustos, Cecilia María Goyeneche, Ricardo Esteban Colombo, María de los Ángeles Villanueva.

Vocales suplentes: Ubaldo Alberto Albornoz, María Alejandra Torlaschi, Ignacio Dell’Unti, María Lucia Echandi, Esteban Armando León, Diana Amelia Carmaran, Gustavo José Barbisan, Daniela Gómez.

El PRO, en cambio, decidió hace tres meses seguir adelante con su proceso interno, en un momento en el que la actividad en general era mucho menor en Entre Ríos, a pesar de que el número diario de contagios y víctimas del Covid-19 era muy inferior al de ahora. Venían con mandatos partidarios prorrogados desde 2019, pero una fusión frustrada con Unión por la Libertad, más la aparición de la pandemia, demoró el proceso.El sábado que viene se elegirán los miembros del Consejo Provincial, de la Asamblea Provincial (el congreso del partido) entre dos listas y habrá elecciones en seis consejos departamentales, sobre un total de 18.En el orden provincial, el ex ministro del interior, Rogelio Frigerio, que ha sido el jefe del PRO en Entre Ríos, no pudo impedir que el excandidato a intendente de Concordia, Roberto Niez, armara una lista opositora para competir contra la lista “oficial” que encabeza otro concordiense, Eduardo Caminal.En un contexto tan especial como el que imprime la pandemia, la campaña para la interna del PRO ha guardado un bajo perfil mediático. El grueso de la dirigencia entendió que poco favor haría a su imagen exponer una discusión que se da en un microclima de ocho mil afiliados en medio de la crisis que afecta al conjunto del millón de entrerrianos.En una elección en la que puede llegar a votar alrededor del 30% del padrón de 8.500 afiliados (apenas entre 2 y 3 mil personas en toda la provincia), cualquier variable podría, en teoría, alterar el resultado. Particularmente en algunas departamentales (con padrones de entre 300 y 700 afiliados) donde la puja esté pareja. ¿Qué pasa si el Covid deja sin votar a un grupo de familias afiliadas que deben permanecer aisladas?A ese imponderable propio de la pandemia, se puede agregar otro más tradicional de cada elección, si es que se cumplen los pronósticos de lluvias para el fin de semana. Eso impediría o dificultaría el traslado de afiliados de distritos rurales.Las elecciones se van a hacer en las sedes partidarias. En algunas ciudades donde PRO no posee local, se alquiló un salón, o consiguieron que los socios radicales le prestaran un comité.El acto eleccionario se hará siguiendo un protocolo que fue definido por el propio partido, sin intervención de ninguna autoridad sanitaria. “Ir a votar va a ser como entrar en un comercio a comprar algo en un lugar donde estarán, con barbijo y guardando distanciamiento, el presidente de mesa y dos fiscales. Nunca más de 4 personas en un espacio ventilado”, comentó aun dirigente del partido. Para el caso de que se junten electores, se disponen “cintas en el piso para señalar el lugar de espera con distancia de dos metros”.El oficialismo (la lista que encabeza Caminal y apoya Frigerio para el orden provincial) presentó lista en 15 de los 18 departamentos (los 17 más Paraná campaña) de la provincia. No armaron Diamante, Feliciano y Federal, tres de los departamentos con menos afiliados.Niez inscribió listas en seis departamentos: Concordia, Gualeguaychú, Gualeguay, Federación, Nogoyá y Diamante. En este último distrito es única lista.El sábado habrá internas en seis departamentales. Cinco donde compiten listas alineadas con las dos listas provinciales: Concordia, Gualeguaychú, Gualeguay, Federación, Nogoyá. Y Paraná, donde se enfrentan dos sectores que, en el orden provincial, forman parte del espacio de Caminal/Frigerio: los que políticamente lideran el ex concejal Emanuel Gainza y la diputada Ayelén Acosta.Se pondrá especial atención a Concordia, de donde son los dos candidatos a presidente de PRO provincial (Niez y Caminal). Y Federación, que destaca por su número de afiliados (700, importante para un padrón como el de PRO), que se concentran especialmente en Chajarí.En Gualeguaychú (de donde son oriundos dos dirigentes de la primera línea que no se sumaron a la lista de Frigerio, como el senador Alfredo de Angeli y el diputado Nicolás Mattiuada) una de las listas departamentales pega con Caminal y la otra se presenta corta, es decir, no pega con Niez.El dato es relevante porque revela que la lista provincial que cuestiona a Frigerio sólo presenta lista propia en Concordia, dentro de las cuatro ciudades más importantes de la provincia. No tiene candidatos locales en Paraná (con interna dentro de la lista oficial), Gualeguaychú (con boleta opositora corta) y Concepción del Uruguay (donde el oficialismo lleva lista única).