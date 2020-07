Redacción de Página Política De la

Una semana después un grupo de dirigentes radicales que está al frente de explotaciones agropecuarias emitió una declaración política en la que acusan a las autoridades provinciales de querer “embarrar la cancha y desviar la atención de lo que realmente pasa”.Afirman que los siete casos a los que la Policía hace referencia “solo son los denunciados” y piden que “investiguen los demás”. Y afirman que “la pasividad del gobierno provincial es complicidad”.El texto pide a las autoridades que se “pronuncien y expresen su más enérgico repudio” y “salgan al ruedo, con fuerza y claridad” sin “minimizar” los ataques, a los que siguen considerando con motivación ideológica.Pero en ningún párrafo explican la razón por la que los demás los productores que supuestamente sufrieron la agresión decidieron no denunciar el delito.preguntó por qué. “La gente no quiere ir a hacer la denuncia porque la policía los larga duro. Después los llaman, los tienen sentados horas en fiscalía, los cansan, les hacen perder el día para que te ratifiquen las denuncia y no encuentran a nadie”, respondió el exsenador Raymundo Kisser, uno de los más activos integrantes del grupo que tres semanas atrás cobró visibilidad con su duro rechazo a la ley de emergencia que votó el peronismo en Entre Ríos.A continuación, el texto completo del documento emitido este miércoles: