Para el legislador es necesario que “se enderece el barco, con decisión, imaginación y férrea voluntad de aplicar medidas” para salir de esta situación. “No coincido con aquellos que dicen que es poco lo que se puede hacer y se debe esperar la solución nacional. Entre Ríos debe convocar a un gabinete de crisis con participación de diferentes actores sociales y políticos y sincerar su situación. Más temprano que tarde el contexto se lo exigirá y, a mi criterio, ese es el camino que debemos adoptar”, opinó Dal Molín.El senador consideró que las consecuencias que el Covid 19 está dejando “podrá ser morigerada, derrotada o incluso, en el peor de los casos deberemos aprender a convivir con este virus. En cualquier escenario, debemos adoptar medidas de reactivación para el sector privado y de cómo repartir las flacas cuentas del Estado provincial y su correlación con los municipios”, indicó.“Extendida las medidas hasta fin de mes, quienes tenemos responsabilidades políticas, deberíamos aprovechar este tiempo para diagnosticar con mayor precisión, y entre todos, ponernos de acuerdo en vectores básicos que serían políticas de estado del mediano plazo para el sector público”, acotó el senador.Como propuesta, Dal Molín, reiteró que “es necesario e indispensable que el gobierno entrerriano sincere los números y convoque a todos los actores y conformar un gabinete de crisis”.“Confluir en una masa crítica que sustente las medidas que se adopten, que todo indica, no serán simpáticas ni mucho menos de bienestar. El Estado provincial, y también los municipios, tendrán dificultades, no para cubrir servicios mínimos, sino ya para hacer frente a la nómina salariar. Nos preguntamos: ¿hasta dónde se extenderá la ayuda nacional?, o su contrapartida: ¿y nosotros, como Estado provincial, que haremos o en que ayudaremos?”, se preguntó.El senador por el departamento Federación, consideró que “aún con auxilio del gobierno nacional, estamos empantanados para completar la nómina salarial. Dentro de 15 días volveremos a foja cero con igual problema, y nada hace prever que no se extenderá a varios bimestres futuros”.“No podemos esperar las soluciones del gobierno nacional, el gobernador Gustavo Bordet, debe convocar a un gabinete de crisis con participación de diferentes actores sociales y políticos y sincerar su situación”, reiteró.