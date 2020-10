En discusión

Afiliados de Paraná, enrolados en la agrupación “26 de Julio” (un desprendimiento de la corriente Illia), hicieron una presentación al partido en contra de la prórroga de mandatos partidarios.Los otros dos avalaron el planteo, bajo el argumento de que el Comité Provincial no está facultado para suspender las elecciones internas y prorrogar sus propios mandatos. Los dos miembros del Tribunal son de la corriente Illia: Pablo Oroño (que preside el órgano) y Rubén Sieber.Por fuera de las argumentaciones jurídicas, la discusión desnuda fuertes diferencias en el seno de la corriente Illia, el espacio que mandó dentro de la UCR en la última década y que tuvo como figura principal al diputado y reiterado postulante a la gobernación, Atilio Benedetti.Es que nombres conocidos de la Illia que integran el Comité Provincial, como Gabriela Lena (diputada nacional) o Sergio Kneeteman (ex diputado y actual secretario del Comité) votaron a favor de la prórroga de mandatos en aquella resolución del 4 de septiembre.Como informó oportunamente, la Illia no estuvo ajena a los reacomodamientos internos que se produjeron este año de cara a la renovación de autoridades. Las diferencias se expresaron en participar en Paraná, donde se evidencia con más claridad una ausencia de conducción del espacio:Los abogados que hicieron el pedido para que se suspenda la prórroga (que militan en la 26 de Julio) van a continuar con su planteo en la Justicia Electoral, donde creen que encontrarán eco.Tienen una referencia objetiva dentro del propio Cambiemos. La posición que ha tenido la Justicia para la interna del PRO es dejar que avance el proceso:Los que objetan la resolución del Comité Provincial, opinan que los partidos tienen que convocar a sus internas con independencia del contexto sanitario y en todo caso tiene que ser la Justicia la que defina una suspensión.En la provincia de Córdoba, que se encuentra mucho más afectada que Entre Ríos por la pandemia; se mantienen en pie las elecciones partidarias convocadas por la UCR para el 6 de diciembre. Un sector pidió la suspensión, pero el partido aún no resolvió.