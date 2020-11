Redacción de Página Política De la

Docentes inician un nuevo paro La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) y la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET) ejecutarán otro cese de actividades en toda la provincia los días martes 24, miércoles 25 y jueves 26 de noviembre.



Agmer resolvió profundizar el plan de lucha en la última sesión del CXC Congreso Extraordinario, realizado el 12 de noviembre. El cronograma de acciones votado incluye 10 días de paro, el primero de los cuales se realizó el viernes 13 de noviembre. El resto se divide en tres paros de 72 horas, y el que se inicia este martes es el segundo que se instrumenta. El tercero y último está previsto para los días 2, 3 y 4 de diciembre.



Además, definió no asistir a la presencialidad los días 19, 20, 27, 30 de noviembre y 1 de diciembre. Durante esos días se realizarán acciones locales a definir por cada Seccional.



El gremio sigue reclamando al Gobierno provincial la urgente convocatoria a paritaria salarial. Además, reiteró su rechazo a la presencialidad, que ya se aplica en los 17 departamentos de la provincia.



En reunión de Comisión Directiva realizada el 18 de noviembre, AMET definió este nuevo paro de 72 horas, que se llevaría adelante en caso de “no mediar con anterioridad una convocatoria por parte del Gobierno provincial a un urgente y reiterado pedido a la paritaria salarial”.

El Frente Gremial brindó una conferencia de prensa virtual este martes en el que adelantó que se presentará en la Justicia para –lo que entienden – no es otra cosa que una reforma previsional que va contra un sector de trabajadores.El secretario general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), Marcelo Pagani, afirmó que los sindicatos están “preocupados con las definiciones del gobierno de la provincia de Entre Ríos” y advirtió que el Ejecutivo avanza en un “plan de ajuste por goteo” sobre los trabajadores.Para el referente docente la Resolución “es inconstitucional, porque atenta contra la progresividad de derechos”.El secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Oscar Muntes, lamentó el doble discurso del presidente de la Caja de Jubilaciones, Edgardo Scarione, quien se reunió con los sindicatos y había prometido no introducir cambios en el sistema previsional. “Había dicho que no había nada de qué alarmarse y al poco tiempo nos enteramos de esta resolución que saca de hecho el tres por uno a trabajadores y trabajadoras que docentes, de la salud estatal y otros sectores”, sostuvo el estatal.Muntes dijo que los gremios están “preocupados por esta situación, porque es un globo de ensayo para ir a una armonización de la Caja”. Y advirtió: “Habrá dos caminos: la Justicia y la resistencia en la calle con movilizaciones”.