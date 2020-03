Tras advertir que en la web del Ministerio Público Fiscal hay causas que no figuran, solicitó “conocer la fecha de inicio y estado de las investigaciones por supuestos hechos de corrupción que involucren a ex o actuales funcionarios del Poder Ejecutivo provincial, a ex o actuales legisladores provinciales y a ex o actuales integrantes políticos de Municipalidades de la provincia de Entre Ríos”.Pidió además conocer las razones por las que el portal no ha cargado o actualizado la información acerca de estos casos en trámite.Amparado en el artículo 13° sobre acceso a la información pública de la Constitución Provincial y el inciso p) del artículo 17 de la Ley N°10.407 Orgánica del Ministerio Público Fiscal, el legislador formalizó el pedido. Sostuvo que “la opinión pública tiene derecho a saber, con una periodicidad razonable, sobre las investigaciones que se realizan para llevar a juicio oral y público causas en las cuales quedaron involucrados funcionarios designados o electos; o en su caso, por qué no hay fundamentos para llevar el asunto ante un tribunal”.También hizo hincapié en la demora que algunas causas tardan en sustanciarse, mientras que otras avanzan a velocidad razonable. “Asimismo, es imperativo explicar las razones por las cuales algunos procesos pasan años sin conclusiones”, enfatizó.Concedió el vicepresidente de la UCR que la normativa vigente prevé la no divulgación de determinada información a fin de “no comprometer el éxito de la investigación o derechos de particulares”. Sin embargo, apuntó que la legislación “no apaña que pasen meses y años en el oscurantismo causas de enorme interés popular y en las cuales han quedado comprometidos millones de pesos pertenecientes al Estado, es decir, al conjunto de la ciudadanía”.“El pueblo tiene razón cuando entiende que los procesos eternos nunca traen justicia, y solo tienen como consecuencia el peor de los flagelos de los tiempos contemporáneos, que es la impunidad”, concluyó Solari que dijo que espera una pronta respuesta de García “para poder ser un canal útil entre las instituciones y la gente a quien nos debemos”.