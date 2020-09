Lo que dijo Galmarini

La funcionaria nacional destacó el encuentro y habló de las oportunidades y posibilidades de desarrollo de las mujeres en la vida cotidiana no sólo en la vida política. “Buscamos la paridad para llegar a la igualdad, y para visibilizar esta desigualdad, este lugar oprimido que tenemos las mujeres, que parecería que somos minoría pero en realidad somos una mayoría.



Empezamos desde la paridad en la política porque allí se diseñan las políticas públicas para cambiar las desiguales y la realidad que no nos gusta”, opinó la referente nacional.



En otro tramo de su exposición, consideró que “las mujeres tenemos otras miradas y muchas veces somos invisibilidades hasta desde el lenguaje. Siempre se nos exige el doble y pareciera que hay un mundo distinto para cada género; y se nos exige el doble de capacidad, de entendimiento y tenemos que ser siempre buenas, honestas, sinceras y transparentes”, sostuvo, refiriéndose a los roles y estereotipos de género. “Además, las mujeres tenemos más horas de trabajo, somos las precarizadas, las que hacemos las tareas de cuidado de niñes, de adultos mayores, de personas enfermas”. Y agregó: “Cuando hablamos de paridad exigimos el lugar que nos corresponde, no el lugar que merecemos, sino el que corresponde, el nuestro”.



Seguidamente, destacó: “Entre Ríos tiene una deuda enorme, fue la última de las provincias en sumarse a la ley de cupo, es una ley que todavía tiene menos del 33% en las listas. Necesitamos urgente sancionar una ley provincial para que nuestras mujeres, nuestras compañeras entrerrianas tengan sus lugares”.