Proyectos

Stratta detalló la creación del Observatorio de Género y Derechos Humanos. “Nos parecía muy importante poder construir desde la Vicegobernación una mirada y una búsqueda permanente de la equidad y la igualdad”, indicó. Luego aclaró: “Tenemos que hablar no solamente de igualdad de género en la participación política sino también de igualdad y equidad en la sociedad”.



También hizo mención de la Red por la Igualdad, lanzada esta semana: “No solamente convocamos a las mujeres de la política, en este caso como primera instancia lo hicimos con concejalas, intendentas, legisladoras provinciales y nacionales: sino que también queremos convocar a las mujeres de la sociedad civil: a la mujer empresaria, trabajadora y a la mujer de los sindicatos”. Y añadió: “Nosotros creemos y queremos que la búsqueda de la igualdad, que el marco normativo que nos amplíe derecho no sea únicamente una tarea de la política, sino que sea una convocatoria desde la política a todas las mujeres, de las disidencias y de todas las identidades”



Seguidamente, al exponer las acciones de su gestión, mencionó la Ley Micaela. “Micaela nos interpela de una manera muy pero muy especial, nosotros adherimos a la ley pero hicimos algunas consideraciones que tenían que ver con la realidad de nuestra provincia, lo trabajamos con la familia de Micaela. Y algo que me parece importante compartir con ustedes, porque también marca esta mirada en la construcción de la integralidad desde el Estado, es que planteamos la capacitación de la ley Micaela a los tres poderes del Estado”, dijo y recordó la primera capacitación con Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación.