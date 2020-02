Redacción de Página Política De la

En rigor y más allá de la convocatoria oficial, se trata de ámbitos multisectoriales del que participan todos los sectores, principalmente los opositores a las políticas públicas oficiales. En resumen: es un foro “anti grieta” en el que se pretende sentar en una mesa a Gustavo Grobocopatel y un pequeño productor.Estos foros se van a desarrollar en determinadas ciudades a las que llegarán representantes de regiones organizadas desde la administración central. Stratta participó por Entre Ríos y Alejandra Rodenas por Santa Fe. La experiencia, que fue importada desde Praga y cuya autoría pertenece a la red papal Scholas Ocurrentes, es una especie de antesala de lo que se propone Alberto Fernández con el Consejo Económico y Social.En una entrevista con el programa, que se emite por, Stratta abordó temas que Gustavo Bordet anunció ante la Asamblea Legislativa. Uno de ellos la reforma política.“El Gobernador lo viene planteando hace mucho tiempo, no ahora, sino desde la campaña electoral. Es un tema que lo viene dialogando con los bloques políticos que integramos la Legislatura. La reforma política es un debate pendiente que incorpora la integración de las minorías y la equidad de género. Me parece que hay que hacerlo con la necesidad de mejorar la calidad institucional. La reforma es un eslabón que va en ese sentido”, sostuvo.Para la vicegobernadora, “la sustentabilidad del sistema previsional y el cuidado de medio ambiente son los debates que se vienen y se van a discutir, no solo con la oposición sino con otros actores, como lo que expresa la multisectorial”, apuntó. Y agregó: “Tenemos que ser responsables todos en lo que respecta a la sustentabilidad de la Caja. Esto tiene que ver con cómo la Caja se ha ido comportando en estos últimos años. Ahí tenemos que ver cómo hacemos para que sea sustentable y siga garantizando derechos. Todos tenemos que hacer un aporte. Tienen que estar todas las partes. El nudo de la cuestión es que los jubilados y quienes se jubilen sigan percibiendo el 82 por ciento móvil”.Stratta sostuvo que “la ley vigente fue hecha en un momento y en un contexto y los tiempos han cambiado”. “Lo más sencillo podría ser dejar pasar este debate, ya que quizás no tenga impacto en estos cuatro años de gobierno, pero sería poco ético, poco serio y poco responsable”, dijo y añadió: “Habrá puntos de acuerdo, de tensión. Se requerirá esfuerzo para acordar y habrá cosas que no podremos acordar, pero hay que tratarlo con la responsabilidad que a cada uno le cabe”.Para la presidenta del Senado no se hizo antes “quizás porque había prejuicios, por eso es bueno que la convocatoria sea desde la política”.Consultada por una nueva ley de agroquímicos, Stratta señaló: “Ayer estuve en Rosario en una convocatoria a nivel nacional, que se llama Argentina Armónica, que plantea precisamente el encuentro desde la diferencia. El debate ambiental es un debate que nos debemos”, apuntó y vio la necesidad de incorporar “a las universidades e institutos y todas las partes antagónicas que puedan armonizar la producción y la salud”.