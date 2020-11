Paridad, versión entrerriana



Realidad y política

La apertura estuvo a cargo del titular del Consejo Nacional del PJ, José Luis Gioja, que se ocupó de la cuestión interna, adelantó la posición en favor de que el partido sea presidido por el Presidente Alberto Fernández; y abogó por la unidad marco en el que aseguró que hay conversaciones para lograrla con quien ha presentado una nómina partidaria, Alberto Rodríguez Saá.Stratta abrió la ronda de exposiciones haciendo saber que Gustavo Bordet acababa de promulgar, el viernes pasado, la Ley de Paridad Integral que se había votado siete días antes.“Esta es una ley que patea el tablero, que hace historia. Implica un cambio en términos políticos, sociales y culturales”, destacó Stratta que puso el acento, especialmente, en que la ley “tiene la virtud de ser el resultado de un proceso colectivo de la Red por la Igualdad donde nos empezamos a encontrarnos, a escucharnos, a pensar cómo construir un amplio consenso multipartidario y multisectorial que hiciera posible hacernos cargo de una demanda histórica”.Del intercambio entre las dirigentes de distintas provincias surgió con claridad que la versión entrerriana de la paridad es inédita en tanto alcanza no sólo a los tres poderes del Estado, a las listas y a los gabinetes, sino que propone la equidad de género en las organizaciones de la sociedad civil, las empresas, los colegios profesionales, los sindicatos, los clubes, las vecinales, etcétera.“Es el fruto de muchas luchas, es el fruto de un contexto histórico y también de decisiones políticas”, dijo y volvió a poner el acento en la voluntad de Bordet de hacer lugar a esta propuesta y de llevar una fórmula que “por primera vez en 200 años integró a una mujer” y de conformar “un gabinete en paridad”.“La democracia paritaria es más justa, es más plural, es la democracia que queremos, con las diversidades y las mujeres siendo protagonistas”, subrayó Stratta y marcó la necesidad de que una ley la consagrara. Para fundamentarlo, afirmó: “Se habilitó el voto femenino y el peronismo, en Entre Ríos, llevó 6 diputadas. El radicalismo no llevó mujeres en las listas. Eran seis compañeras. ¿Cuántas son las diputadas hoy del peronismo? Seis. Siguen siendo seis”.En su mensaje a las mujeres del PJ, y luego de que hablara un detractor del aborto como Gioja, Stratta no obvió el debate que se retoma ahora en el Congreso de la Nación.“Nuestro partido sigue revolucionando, sigue haciendo historia”, dijo y destacó la decisión del presidente Alberto Fernández de enviar al congreso, para su tratamiento, los proyectos que regulan el derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo hasta la semana 14 de gestación y el denominado de “los 1000 días” que suponen un acompañamiento desde el Estado a la maternidad deseada.“Esta decisión no sólo es cumplir con un anuncio de campaña sino que supone un profundo registro de lo que sucede en la realidad”, dijo la Vicegobernadora y reclamó como condición elemental de la política que a su dirigencia “la interpele la realidad”.Consideró que hay otras prioridades en la agenda de género a profundizar y mencionó, especialmente, “las tareas de cuidado” a cargo de mujeres. “Estamos en política para animarnos a cambiar, para animarnos a construir de otro modo”, aseveró.