La razón de las decisiones

Conocidos los casos de contagio en la ciudad de Colón, donde resultaron afectadas cuatro personas que mantenían reuniones sociales, la vicegobernadora reiteró la necesidad de no relajar las prácticas sanitarias y de aislamiento social.En ese contexto indicó: “En Entre Ríos venimos sosteniendo el trabajo conjunto entre Nación, Provincia y municipios, para poder dar respuestas integrales a las demandas de la sociedad en este contexto de pandemia, con un claro orden de prioridades, como lo han marcado el gobernador Gustavo Bordet y el presidente Alberto Fernández”.“Pero también tenemos que ser muy claros en remarcar la importancia de la responsabilidad individual en estos procesos de apertura, en los que intentamos avanzar pero con la necesidad de seguir manteniendo el distanciamiento social, de seguir con las prácticas de higiene personal, de evitar vincularnos con los lugares de circulación comunitaria del virus. En estas instancias, en las que avanzamos de fase, empieza a tener un rol mucho más importante la responsabilidad de cada uno”, remarcó la vicegobernadora."Más allá de las distintas situaciones epidemiológicas que tenemos en Argentina, porque vivimos en un país diverso, tenemos que entender cuáles son las prioridades. Y a partir de ahí, qué defendemos y a quiénes estamos defendiendo. No tenemos que perder de vista cuáles son las razones de las decisiones que tomamos y que en esas decisiones, lo que prima es la salud de la población", afirmó la presidenta del Senado.En este sentido, Stratta indicó: “Nadie quiere tener que volver atrás en la apertura paulatina de las actividades, pero para eso deben respetarse las decisiones que se toman en el plano sanitario. Con respecto al caso de Colón, debemos decir que las reuniones sociales no están permitidas, sino que las que fueron habilitadas son las reuniones familiares. Insisto, cada vez es más importante la responsabilidad individual para cuidarnos entre todos”, indicó finalmente.