La situación epidemiológica en la provincia y el proyecto de ley de Emergencia Solidaria que el Poder Ejecutivo envió a la Legislatura para su tratamiento fueron abordados por el gobernador Gustavo Bordet junto a los ministros, el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, y el presidente de la Cámara de Diputados, Angel Giano.Tras el encuentro, la Vicegobernadora dijo: “Vamos a tratar, en un contexto de crisis como el que estamos atravesando, hacer un esfuerzo quienes más chances tenemos para poder afrontar estos momentos difíciles que nos tocan atravesar”.Stratta, además de ratificar lo que adelantóque se convertirá en ley esta semana, afirmó que “desde el momento en que ingresó el proyecto en la Cámara de Diputados se han establecido los diálogos pertinentes, porque a nosotros siempre nos interesa poder escuchar a cada uno de los sectores; pero es muy clara y contundente la situación que estamos pasando. Estamos en crisis, esto no sucede únicamente en la provincia de Entre Ríos, sino en la Argentina y el mundo. Necesitamos en este contexto una ley de Emergencia Solidaria; es decir que los sectores que siguen ganando puedan aportar; y los sectores que en la administración pública cobramos más, podamos también hacer el aporte pertinente, porque de otra manera no hay forma de seguir adelante”, sostuvo.Y agregó: “El proyecto va en sintonía con lo que viene planteando el gobierno nacional, de los esfuerzos que debemos hacer y de la solidaridad que debemos poner en juego. No nos olvidemos que hay un sector privado que está también atravesando situaciones muy críticas, y que ve con buenos ojos que la administración pública pueda abordar este tema y que aquellos con mayores ingresos hagan un esfuerzo para afrontar esta etapa difícil”. Bordet, el fin de semana, se expresó en esos términos.En cuanto a los alcances del proyecto, la Vicegobernadora precisó que abarca “a los activos y los pasivos que perciben más de 75.000 pesos, que -en una forma progresiva- van a hacer un aporte a la Caja de Jubilaciones; a la venta mayorista de medicamentos, es decir las droguerías; a las entidades financieras, que serían los bancos y las financieras, y aquellas extensiones del Inmobiliario Rural de 1.000 hectáreas en adelante”.“También marca el proyecto que los tres poderes del Estado, entes descentralizados y sociedades del Estado que tienen regímenes especiales no otorguen aumentos sino los que el Estado provincial, en el marco de las paritarias que convoque, fije”, explicó.Luego Stratta comentó que el aporte de los pasivos para la Caja de Jubilaciones, establecido en el proyecto de ley, conformará “un fondo especial que se hace en el marco de esta coyuntura y esta crisis, pero también es importante que podamos decirlo en números reales y es que el 85 por ciento de los pasivos no se van a ver alcanzados por esta ley. Por eso hablamos de gradualidad, porque no puede ser que todos, independientemente de lo que cobramos, aportemos lo mismo. Esto fija una gradualidad”.