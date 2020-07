Redacción de Página Política De la

Este martes presentó una Red Multipartidaria de Legisladoras por la Igualdad, ámbito para que el que se invitó a diputadas, senadoras y concejalas, actualmente en funciones y con mandatos cumplidos. La acompañaron, además de referentes del peronismo, las diputadas radicales María Gracia Jaroslavsky y Sara Foletto; concejalas de Cambiemos y del vecinalismo en funciones del interior de la provincia; y la senadora nacional de La Pampa, Norma Durango.“Mujeres y política: derechos conquistados y desafíos pendientes” fue el tema con el que se propició el encuentro encabezado por Stratta y que contó con la presencia de alrededor de 200 mujeres.“Desde la Vicegobernación se impulsa un espacio multipartidario y multisectorial con el objetivo de dar cumplimiento efectivo al Artículo Nº 17 de la Constitución de Entre Ríos, impulsar acciones positivas para corregir desigualdades de género y reconocer la trayectoria de mujeres en la lucha por la igualdad”, dijo Stratta.“Lanzamos esta Red para la Igualdad que estará conformada, por un lado, por una Red multipartidaria de legisladoras entrerrianas que es la que presentamos hoy formalmente y, por otro, por una Red multisectorial para la igualdad, que estará integrada por representantes de diferentes ámbitos de la comunidad y que estaremos formalizando próximamente”. Según se anunció, ese lanzamiento del ámbito multisectorial será el 13 de agosto.En el marco del encuentro, la exdiputada Lucy Grimalt compartió la experiencia de la sanción a la modificación de la ley de municipios en el artículo que sostiene la paridad en los Concejos Deliberantes. Además, la viceintendenta de Gualeguaychú, Lorena Arrozogaray, se refirió a su experiencia como primera mujer en su cargo en la ciudad.“Hoy somos una gran cantidad de mujeres conectadas, desafiando los límites territoriales, partidarios, sectoriales, para profundizar un camino común, abierto, plural, de escucha; que recoja las experiencias anteriores y que plantee nuevas estrategias para hacer frente a los nuevos desafíos de este tiempo, no sólo en el ámbito de la política con la paridad, sino trascendiendo ese debate, para avanzar en todos los ámbitos”, indicó Stratta.“Quiero agradecerles a todas las que hoy están acompañando, desafiando los límites y construyendo con nosotros esta red, que es tan necesaria”, dijo destacando “la importancia de construir espacios desde lo multipartidario y multisectorial”.“Queda claro que esto es con todas con todes, construyendo lazos, estrechando vínculos, teniendo una visión sorora y solidaria, pero también fijando estrategias, negociando espacios y que no es sólo una lucha de la política sino desde la política, que la búsqueda de la paridad y la equidad es una pelea que debemos compartir también con otras mujeres en los espacios donde las mujeres habitamos y transitamos. Esta red está para ponerle mucho contenido, compromiso, ganas y muchas voces”, resaltó Stratta.Durango habló de la relevancia de haber consagrado la paridad para las listas en el Congreso de la Nación; instó a lograrla en todas las provincias y citó a Rita Segato: “Debemos construir una forma feminista de hacer política. Yo estoy convencida que la ley de paridad va a cambiar este paradigma y todas las mujeres vamos a poder tener las mismas posibilidades para poder ocupar los cargos que nos interesen y por los cuales militamos”, finalizó.Grimalt valoró los aportes que cada generación de mujeres hizo para avanzar en la igualdad: “En Entre Ríos es muy rica la historia de las de las mujeres, de todos los partidos políticos, en los '80, en los '90 y para llegar al artículo 17 hubo un largo camino”, recordó la exdiputada provincial tras asegurar: “Hoy nadie nos puede venir a decir que no hay mujeres”.