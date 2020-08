Políticas públicas

Realidad entrerriana

Presencias

“Este es un espacio colectivo para encontrarnos, para compartir, escucharnos”, afirmó Stratta que instó a ver la historia de conquistas pero también “ver que hay mucha tarea por delante”. Convocó a armar “una agenda común, plantear estrategias comunes, para revertir las desigualdades que son base de la injusticia”, dijo y destacó la conformación, además, de la Red Multipartidaria por la Igualdad que presentó recientemente junto a dirigentes vecinalistas, radicales y del PRO.Dio cuenta de su contacto con la realidad social entrerriana durante su gestión como ministra de Desarrollo Social. “Encontré a las mujeres en los comedores escolares y comunitarios, en las empresas, en los municipios, en emprendimientos y cooperativas pero siempre mujeres ejecutando decisiones que tomaban otros”, advirtió.Convocó a “ser cada vez más mujeres en estos ámbitos para fortalecer los vínculos, dejar de mirarnos de reojo, para mirarnos de frente, ser sororas, solidarias sabiendo que cada logro es el reflejo de un proceso colectivo de muchas”.Estela Díaz, ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, tomó la palabra luego para dar cuenta de los lineamientos de su gestión y contar su experiencia en el sindicalismo que transitó en la CTA. Destacó especialmente la decisión de conformar un Consejo de Articulación con la Sociedad Civil porque “la comunidad organizada es un nutriente fundamental” para las políticas públicas.Luego, Mercedes D’Alessandro, directora de Equidad y Género del Ministerio de Economía de la Nación, repasó la representación actual de las mujeres en los ámbitos de poder. Dijo que los dos mandatos de Cristina Fernández constituyen “un récord” que desentona con la realidad en la que se ven cuatro ministras, dos gobernadoras, muy pocas intendentas en un contexto económico y social en la que 7 de cada 10 argentinos pobres son mujeres.La funcionaria nacional, que desandó los lineamientos de su gestión centrados en lograr una perspectiva de género en la política económica, en el diseño de un presupuesto, repasó “la doble jornada” que tienen las mujeres que trabajan fuera del hogar pero a su regreso dedican un promedio de seis horas y medias diarias a las tareas domésticas y de cuidado no remuneradas.Tres mujeres dieron cuenta de la situación de la desigualdad de género en las organizaciones empresariales, sindicales y en el quehacer económico en general de la provincia.Celeste Valenti, socia gerente de la empresa láctea Cremigal, repasó su historia personal que la encontró con 22 años al frente de la empresa, tras el fallecimiento de su padre. “Además del dolor, tuve que ir a ganarme la confianza de los empleados, los proveedores, los clientes; me costaba sentirme identificada con alguien del sector”, dijo la mujer que es dirigente de la UIER e integrante de la Comisión de Género y Diversidad de la UIA.Desde ese ámbito se propone “saber cuántas mujeres están en la actividad empresaria, ver sus necesidades, ir por la paridad en las empresas y apostar al empoderamiento de las mujeres desde chicas. Hay que creérsela porque las mujeres no creemos en todo lo que podemos hacer”, afirmó Valenti que lamentó no haber contado en sus inicios “con la contención de otras mujeres”.Nair Santana, directora de Información y Planificación Estratégica para el Desarrollo Económico Territorial del Ministerio de la Producción, dio cuenta del desafío de producir estadísticas en el área que tiene a su cargo para registrar con certeza de la situación de las mujeres en la provincia. “Las mujeres estamos menos representadas en el mercado laboral; y cuando accedemos al trabajo estamos más precarizadas, cobramos menos que los varones aunque acreditemos más formación”, resumió lo que muestran los indicadores a nivel nacional acerca de las mujeres que son “el 51% de la población”.Añadió la problemática de la dependencia económica lo que se agrava en escenarios de violencia de género que impiden a la mujer ponerse a salvo.Mariela Ponce puso el acento en la situación sindical. Como secretaria General de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad (ATSA) en Entre Ríos, repasó la historia de “violencia física, psicológica, de atropello a mi dignidad” que debió atravesar cuando consolidó una propuesta alternativa para conducir un gremio que representa a una población mayoritariamente femenina.En un repaso por el mundo sindical, informó que hoy solo un 5% de las secretarías generales están a cargo de mujeres; hay un 20% de referentes mujeres en las comisiones directivas; un 12% en las federaciones; y un 3% en los espacios de conducción de la CGT.Entre otras mujeres participaron Carina Domínguez de UPCN; Norma Alonso de ATE; Cecilia Pautaso; Maris Chiapino; Ivanna Rezzet de CTA; Silvina Campos, ex titular del Inadi; Macarena Cornejo trabajadora del Iosper, miembro de la Asamblea de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans; Fabiana Dato y Sabrina Medina de equipo del Rectorado de Uader.Estaban también las funcionarias Mariana Broggi; Marisa Paira; Sigrid Kunath; la concejal Ana Ruberto; las legisladoras Carina Ramos, Mayda Cresto, Stefanía Cora, Flavia Maidana, Mariana Farfán y las dirigentes políticas Daniela Vera y Silvia Matas entre otras.