Los empresarios no suelen ser noticia, pero en los últimos años empezaron a aparecer en las crónicas judiciales junto a gobernantes y ex gobernantes. A continuación un repaso:-Está muy complicado. Esto arranca en mayo de 2018, cuando se recortaron 30.000 millones de pesos a la obra pública por el acuerdo con el FondoMonetario. Llevamos 24 meses consecutivos de caída. Ya venía muy mal y lapandemia fue el golpe de gracia.-Veníamos solicitando la flexibilización -de los aportes en dinero a empresas- para tener más caudal de ayuda. Con el aporte del Estado al pago de salarios va a mejorar notablemente la situación. Me refiero al ingreso de la casi totalidad de todos los sectores, hasta la prórroga de impuestos o eliminación de contribuciones patronales.-En nuestro sector, todas las empresas están con problemas. A diferencia de sectores más comerciales o industriales, las grandes empresas trabajan mucho con el Estado. Hay una deuda enorme del Estado a las empresas, tanto desde el nacional como de las provincias. Entendemos que las provincias tienen déficit y lo primero que quieren hacer es pagar salarios.-Con el gobierno nacional, la deuda era de 36 mil millones, se han pagado más de 15.000 millones, pero se generó nueva deuda y hoy estamos en casi lo mismo. Córdoba sacó un bono de 4.000 millones para pagar obra pública. Diría que hay una deuda similar a la nacional desparramada por todas las provincias. No estamos teniendo éxito en cobrar. Santa Fe está paralizada en obra pública y privada: hay 35 mil personas que no están trabajando.-Puede empezar, pero con recaudos. Con la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) somos el único sector con un protocolo sanitario para la pandemia. Y con eso se están solicitando, incluso, los arranques de las obras privadas de las provincias. Respecto a la obra pública, hay solo un 20% de ejecución de obra en todo el país, la privada está en cero. El último dato de nuestro sector es que hay 350 mil empleos totales, 150 mil en obra pública y 200 mil en privada.-Estamos en el medio. Hay que dar movimiento económico, pero con la prudencia del caso. Respetamos mucho las decisiones del Gobierno, sobre todo porque el aplanamiento de la curva de casos fue un éxito. Pero deberían habilitarse obras privadas en el interior con los protocolos.-Es lo más complicado. Habría que hacer un análisis de cómo podría funcionar sin hacer uso del transporte público. En el interior van en moto, auto o caminando a las obras, pero en el AMBA eso es muy difícil.-La construcción es lo primero que crece o decrece, en el día después va a ser el sector que primero se va a poner en marcha porque es muy dinámico. El tema es llegar vivos al día después, eso va a llevar muchos meses. En el mundo, y en Argentina en particular, se nota la falta de inversión pública. Venimos bregando por la inversión de bienes de capital del Estado en hospitales, infraestructura, etcétera. Fijate el costo que tiene el aplanamiento de la curva, que se da porque no da abasto la infraestructura. Nos tiene que quedar en claro la importancia de la inversión pública, que es la que nos va a dar la posibilidad de salvar vidas y ser competitivos en lo económico.-Todos necesitamos transparencia, la transparencia de los datos y gestiones públicas e institucionales. Debe haber herramientas de gestión, que ya hemos charlado con el Gobierno. Se está trabajando en un observatorio de la industria de la construcción, evitando la discrecionalidad de los funcionarios.-Es una propuesta de la Nación junto a universidades, que van a hacer una evaluación en tiempo real de la gestión del Gobierno.-Todos tenemos la autocrítica, entendemos que el sector no ha estado exento de falta de transparencia.