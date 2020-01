ATE reclamó paritarias “urgentes” Redacción de Página Política 23 Ene, 2020

La última oferta

La advertencia de la agrupación sindical tiene que ver con lo que ocurrió con el anterior «gatillo», del trimestre julio, agosto y septiembre, que se pagó por planilla complementaria en la segunda quincena de noviembre y no con los haberes de octubre. Por eso, la Rojo y Negro dijo que el Gobierno provincial «incumplió pagando por complementaria (diez días después) lo que correspondía pagar con el salario de octubre. Las pérdidas salariales acumuladas en los últimos años no dan tregua a los bolsillos de los trabajadores ubicándolos en una gran mayoría por debajo de la línea de pobreza. Instamos a la dirigencia de nuestro sindicato a no dejar que esto vuelva a ocurrir y a utilizar todos los mecanismos legales y políticos para hacer cumplir los acuerdos salariales».El dato resulta relevante para conocer cómo será el cierre de la paritaria salarial para docentes y estatales en la provincia en función del índice inflacionario del último trimestre de 2019. El acumulado según el Indec da el 11,3%: octubre (3,3%), noviembre (4,3%) y diciembre (3,7%). Desde la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) evaluaron que el índice por cláusula gatillo, a cobrarse con los salarios de enero -primeros días de febrero-, podría estar en torno al 11%.En mayo, cuando el Gobierno entrerriano cerró la paritaria con la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) -antes, en abril, lo había hecho con los docentes-, fijó un aumento del 22 %, del cual 10 % ya se había liquidado y el restante 12 % se abonó con los haberes de mayo. A la vez, se contempló un reconocimiento por el efecto de la inflación para el resto del año, en forma trimestral.Docentes y estatales cobrarán con los salarios de enero la última recomposición por cláusula gatillo -esto es, un incremento para recuperar lo perdido por inflación- y entonces lo que seguirá será la apertura de una nueva negociación salarial en la provincia.En el caso de los docentes, el acuerdo fue producto de una negociación extensa, que se dirimió en la Justicia.El miércoles 24 de abril, el congreso de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), que ese día sesionó en Larroque, departamento Gualeguaychú, aceptó la última oferta salarial presentada por el Gobierno en el marco de la negociación paritaria que se desarrolló, desde el 22 de marzo, en el despacho de la jueza laboral Gladys Beatriz Pinto, que había dictado la conciliación obligatoria a pedido del Gobierno.La discusión en el congreso de Larroque giró en torno a la última oferta salarial del Gobierno, un aumento del 22% -10% ya percibido en marzo, más otro 12% en mayo, y una cláusula gatillo de revisión para julio en función del índice inflacionario de los primeros seis meses-, y la certeza de que en el segundo semestre se sumarían “gatillos” trimestrales, con revisiones automáticas del salario en octubre y en enero de 2020. Los docentes ya recibieron la actualización en julio y en octubre (se percibió en los primeros días de noviembre). Resta ahora conocer el índice inflacionario del último mes del año, para actualizar los salarios según la variación del trimestre octubre-noviembre y diciembre. Esa diferencia se abonará con los salarios de enero, a principios de febrero próximo.