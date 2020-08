En la interna, Benedetti acompañó al candidato de la Illia, pero cerró campaña con Varisco.

Dispersión

La senadora

Los nuevos agrupamientos internos que adquirieron visibilidad en las últimas semanas revelan también el dato de la fractura de la corriente Illia, el espacio que en la última década ha dominado la UCR en el orden provincial, pero que sin embargo, nunca logró hacer pie en la capital.Una razón central por la que la Illia siempre tuvo problemas para desarrollarse en Paraná fue, justamente, el dominio del varisquismo. Pero ahora que el varisquismo está en su peor momento, la Illia exhibe divisiones internas en la ciudad.Hay, claramente, una ausencia de liderazgos locales en el espacio que a nivel provincial tiene como principal figura a Atilio Benedetti. Desde Paraná se han quejado por la falta de apoyo del orden provincial para dar la pelea. Lo cierto es que muchas veces la Illia prefirió arreglar en la capital provincial con el varisquismo o con el sector que lidera el ex diputado Fabián Rogel (o con ambos al mismo tiempo), antes de asumir los costos de una casi segura derrota en el distrito electoral más importante de la provincia.Gustavo Curvale fue el último rostro electoral visible de la Illia en Paraná. Compitió como precandidato a intendente en la interna de Cambiemos del año pasado. Dio una pelea que a priori se sabía testimonial ante las aspiraciones de reelección de Sergio Varisco. Tanto fue así que, como precandidato a gobernador, Benedetti acompaño a Curvale, pero cerró su campaña junto a Varisco para las PASO del 14 de abril de 2019.En esas primarias, Varisco reunió 32.858 votos. El entonces concejal de PRO, Emanuel Gainza fue votado por 20.007 paranaenses y Curvale logró juntar 3.588 votos. Benedetti fue votado por 42.407 paranaenses, muchos más que Curvale, pero bastante menos que la suma de los tres aspirantes a la intendencia: hubo 14.046 votos a intendente de Cambiemos que no fueron a Benedetti.Ese fue el mapa que, para la corriente Illia de Paraná, dejó la última elección interna.En las últimas semanas se conocieron dos desprendimientos dentro de este espacio:1.-La agrupación “26 de Julio”, que evoca la Revolución del Parque de 1890, es uno de ellos.En el espacio milita también Enrique Susevich quien, ante la consulta de, dijo que el nuevo grupo se conforma por militantes de “la Illia, la Alternativa, el MUR y gente que no tiene una identificación clara con los grupos que hoy existen”. Personalmente, Susevich no se considera parte de un desprendimiento de la Illia, sino “parte de la Illia”.2.- Un dirigente de la Illia, Marcelo Brunetti, que preside la siempre importante seccional 8 de Paraná, apareció como uno de los principales referentes de Bases Radicales, que por su composición interna mayoritaria se puede catalogar como un desprendimiento del varisquismo.En la Illia le reconocen a Curvale su capacidad de militancia. Pero muchos consideran que ha sido personalista en su construcción política.El año pasado, la Illia recibió un regalo inesperado: recuperó, con Stella Olalla, la senaduría nacional para la UCR que Benedetti había perdido a manos de Alfredo de Angeli en 2013, cuando el chacarero de la resistencia a la 125 debutó en política de la mano de Rogelio Frigerio y Jorge Busti.Olalla llegó al Senado gracias a que en octubre de 2019 Mauricio Macri logró dar vuelta en Entre Ríos la derrota que había sufrido en las PASO de agosto. Esa elección ratificó que en la provincia es fuerte el rechazo al kirchnerismo: cuatro meses antes, el gobernador Gustavo Bordet lograba su reelección con el 57,4% de los votos.Olalla sobrevuela las divisiones internas de la Illia de Paraná. Lo que a los efectos de este cuadro no resulta demasiado relevante, dado que su grupo no ha tenido un peso muy importante dentro de la estructura local.