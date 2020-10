Redacción de Página Política De la

El candidato quedó en segundo lugar en la terna, a escasísimos puntos de quien sacó más puntos. El tablero quedó de la siguiente manera: el diputado provincial por el PJ, Diego Lara, con 72,75 puntos; Tomas, con 72,60 puntos, y Nanci Vinagre 69,70 puntos.El Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas, reunido el 2 octubre pasado en Resistencia, Chaco, redactó una nota para enviarla al Gobernador. La misma - a la que tuvo acceso- ingresó el jueves pasado por mesa de entrada y expresa un apoyo de los presidentes de los organismos de control de todo el país a la postulación de Tomas. Verían con “beneplácito” que su par finalmente sea quien titularice el cargo. “Esta favorable opinión se corresponde con la excelsa valoración con que desde los órganos de control público nacionales e internacionales se meritúa las condiciones que para ese cargo reúne el doctor Federico Felipe Tomas”, dice la nota que firma el presidente de la entidad Rubén Quijano y aprovecha para resaltar “la idoneidad técnica, capacidad profesional y solvencia moral” del entrerriano.La única participante que dio entrevistas luego de que se conozca la terna fue Vinagre. Lo hizo con diario Uno y la agencia APF. La abogada, que ya se desempeña en el organismo de control y que en el concurso para fiscal de cuentas quedó en primer lugar, remarcó la importancia de que la mujer participe en los cargos de conducción.“Soy personal de carrera y pasé muchas etapas de mi vida en el Tribunal. Mis tres hijos nacieron trabajando en el Tribunal de Cuentas, y eso me permite ver qué mejoras se pueden implementar en favor de las mujeres. Y decirlo en la entrevista o en los medios ayuda, porque esto no tiene que ser algo egoísta, quisiera que cualquiera que llegue a la conducción pueda implementarlo, y contará con mi colaboración”, sostuvo.Enseguida puso la cuestión de género. Vinagre reflexionó sobre la situación de que habiendo más mujeres que varones que son abogadas y contadores, eso no impacta en los puestos de decisión de los organismos de control. “Creo que sucede lo mismo que en la política. Esta vez es distinto porque es la primera vez que se accede por concurso al Tribunal. La política siempre fue machista, al menos hasta algunos años, ya que gracias a las políticas de género, y de cupo, ahora con el proyecto de paridad integral las cosas van cambiando. Pero a la mujer le costaba mucho más acceder a los cargos políticos, y fueron los cargos políticos los que designaron a las autoridades de los organismos de control. ¿Y a quienes designaron? A varones. Esa es la realidad”, señaló.“Esto se asimila a lo que sucedió con el avance de la mujer en la gestión política, en los roles de conducción. Esta realidad de la política se trasladó a los organismos de control, cuyas autoridades eran designadas por los gobernadores. Por eso eran todos varones”, agregó.