Redacción de Página Política De la

“Alertamos con extrema preocupación sobre las decisiones que adopta la justicia en favor del poder y que en lugar de asegurar nuestros derechos convalida y legítima la impunidad. Repudiamos el acuerdo alcanzado entre los fiscales y la defensa de José Allende en un juicio abreviado, que lo beneficia con un arreglo económico y en el que no se investigaron las dos causas por amenazas y violencia de género”, cuestionó el sindicato.Reparó, en este sentido, en “la causa por violencia de género hacia la ministra de Salud, Sonia Velázquez” y en la que se inició “por amenazas de muerte contra el periodista Martín Carboni”.“Las denuncias por delitos contra la integridad de las personas, no pueden ser tratadas como un combo. Exigimos que las dos causas tengan el tratamiento necesario y adecuado. Recordamos que en función de la denuncia por violencia de género formulada por Velázquez, se dispuso una restricción perimetral que rige hasta el día de la fecha”, se apuntó.“El acuerdo deja al descubierto el sistema corporativo que sigue funcionando en el ámbito judicial, misógino y machista, que no repara en las víctimas de la violencia, las vuelve a revictimizar al no encontrar justicia”, se añade en el texto que concluye: “El sistema judicial está para hacer Justicia, no para asegurar la impunidad”.