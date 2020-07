Redacción de Página Política De la

Fue a través de una videoconferencia en la que Gustavo Bordet abordó con los senadores oficialistas el proyecto de emergencia solidaria que este miércoles tuvo media sanción en la Cámara de Diputados con el voto del oficialismo y este jueves se tratará en el Senado.De la reunión participaron además de la Vicegobernadora; el ministro de Economía, Hugo Ballay; y el presidente del bloque del frente Creer, Armando Gay.Al finalizar el encuentro virtual, Stratta contó: “Fue una charla donde pusimos en común todos los aspectos que tienen que ver con esta ley de emergencia solidaria, a quiénes alcanza y la necesidad en este momento”.Y agregó: “Estamos en una coyuntura compleja, inédita, en crisis y necesitábamos avanzar en los dispositivos necesarios que nos permitan al Estado cumplir con nuestras obligaciones".En esa línea, la Vicegobernadora resaltó que “esta ley impacta en sectores que vienen ganando y que no han perdido en el marco de esta pandemia. Ya lo venimos diciendo, el sector financiero, la venta mayorista de medicamentos, aquellas extensiones de más de 1.000 hectáreas pero también plantea un financiamiento especial y solidario a la Caja de Jubilaciones que en la provincia de Entre Ríos tiene un gran déficit y que en estos momentos se vuelve más difícil”.“También incorporamos un artículo que plantea que las paritarias se centralicen y que no haya poderes del Estado que tengan paritarias individuales que después impacten en las arcas provinciales”, sostuvo, en lo que pareció una explicación ante el congelamiento de la Ley de Enganche, en que el Poder Judicial incrementaba los salarios de funcionarios y trabajadores según lo disponía la Corte Suporema de Justicia de la Nación con acuerdo del Ejecutivo nacional.Finalmente, la presidenta del Senado destacó que “esto no es un ajuste, sino un aporte solidario en un momento de crisis y en una coyuntura que requiere de mucha responsabilidad de quienes tenemos un rol institucional y debemos resguardar el bien común”.Por su parte, Gay, comentó que “son momentos donde esta pandemia nos pone a prueba y realmente nos obliga a tomar decisiones”.El legislador afirmó que “uno no puede hacerse el desentendido en situaciones como esta, y si hemos llegado acá es porque se han abordado todas las medidas necesarias”.Gay resaltó que “lo recaudado se coparticipa a los municipios, que también han perdido recursos, han visto sus recursos disminuidos de la provincia y también los recursos coparticipables federales han disminuido”.“Por eso creo que son momentos donde los dirigentes tienen que tomar decisiones concretas, claras, transitorias y que apelen a la equidad y más que nada a la solidaridad. Por eso hoy tenemos esta responsabilidad de tomar las decisiones y seguir teniendo un Estado protagonista y presente en todos los niveles para hacer frente a esta pandemia”, concluyó.