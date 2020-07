La comunicadora Federico Malvasio 16 Jun, 2020

Anatomista del poder Luz Alcain 23 Abr, 2020

La forastera Federico Malvasio 06 Abr, 2020

La guardiana Federico Malvasio 25 Mar, 2020

El inoxidable Federico Malvasio 05 Feb, 2020

El 17 de marzo, apenas tres días de decretada la cuarentena, se consagró como el primer panza verde en presidir la Cámara Argentina de la Construcción. Ese hecho fue novedoso. La Delegación Entre Ríos no tiene muchas posibilidades de poner un presidente porque en esta comarca no hay una empresa con el peso suficiente para integrar el club de los zares. Sin embargo, Szczech se coronó en ese lugar. Una semana después tuvo su primera foto con el Presidente y otros actores de la producción en Olivos.La empresa constructora que conduce es un homenaje al creador, su padre. La firma actual Szczech SA fue fundada en 1994. Una continuidad de la que hizo su progenitor en 1978. Néstor Iván integra el pool de constructores que lideran las licitaciones en el sector público en Entre Ríos desde mediado de los 90. Allí tributan Caballi SA, de Miguel Marizza; Oicsa, de Daniel Hereñú, José Pitón SA; y Lemiro Pablo Pietroboni SA. Todas estas firmas crecieron al calor del menemismo y luego con el kirchnerismo ante la ola de obra pública y el plan Procrear.Supo estar asociado a Caballi SA, incluso con una administración unificada, pero luego cada uno tomó su ruta. De todas maneras con asiduidad constituyen las conocidas UTE (Unión Transitoria de Empresas) para llevar adelante proyectos de envergadura. En una entrevista hace un par de años dijo que de 11 mil obreros de la construcción que hay en la provincia, su empresa podía llegar a emplear mil.Cerca del empresario aseguran que cuesta identificarlo con un partido político. De bajísimo perfil, lleva adelante la empresa con su hermana Fabiana.De apellido impronunciable, de origen polaco, Szczech tiene 48 años y hace 25 que trabaja en la firma. Hizo sus estudios primarios y secundarios en Paraná. En Rosario estudió para maestro mayor de obras. Adoptó tres jóvenes y luego tuvo mellizas.Por su trabajo mantuvo contacto con funcionarios de todos los gobiernos, cualquiera sea el color y con los que trabajó, según comentó un colega del mundo empresarial que lo conoce. No obstante, el último tiempo no lo vio muy amistoso con Gustavo Bordet. Con el mandatario tuvo su primer encontronazo en 2017 por la instalación de 12 bombas de la planta de tratamiento del Parque Industrial de Gualeguaychú. Quizás por eso el 17 de abril del año pasado, cuando se anunció la adjudicación de 500 viviendas en Paraná, el representante del gobierno fue Adán Bahl, con quien se conocen hace años cuando el Intendente sentaba a los constructores en su oficina del Ministerio de Gobierno y Obras Públicas, durante las dos gestiones de Sergio Urribarri.Como dirigente de la construcción hace 18 años viene ocupando diversos cargos en la entidad con sede en Paraná. Durante la gestión de Mauricio Macri representó en diferentes ámbitos al gobierno nacional en organismos fuera del país. Actualmente es consejero en la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción, de la cual fue vice presidente en el periodo 2015-2017.Su llegada a la cima de la entidad en una lista de unidad debe enmarcársela en la necesidad de cambiar los aires luego de la megacausa conocida como la de los “cuadernos”.Hace cuatro años, antes que se conozca este escándalo y cuando Macri y Bordet daban sus primeros pasos al frente de los Ejecutivos, Szczech brindó una entrevista a la revista empresarial. Se le preguntó por qué las constructoras tenían mala imagen. “Creo que hay que explicar más y tener más diálogo con la sociedad”, dijo y aseguró que en las encuestas que se hacen desde la entidad “la capacidad de dar empleo” aparece como las principales valoraciones. Sobre la obra pública sostuvo que “es lo más transparente” que existe en materia de contrataciones, porque el Estado tiene suficientes organismos para controlar.Recién asumido como presidente de la cámara a nivel nacional, Szczech brindó una entrevista al sitio Letra P . Se le preguntó: La cámara es emblema del escándalo de los cuadernos. ¿Cuál es hoy la situación y qué desafíos se plantea?-Todos necesitamos transparencia, la transparencia de los datos y gestiones públicas e institucionales. Debe haber herramientas de gestión, que ya hemos charlado con el Gobierno. Se está trabajando en un observatorio de la industria de la construcción, evitando la discrecionalidad de los funcionarios.El joven empresario tiene que dar explicaciones en los tribunales de Paraná por causas que involucran a su empresa.Mientras en la provincia cultiva el bajo perfil, en Buenos Aires Szczech habla con los medios y con el Presidente, quien ha decidido ponerlo en la vidriera nacional para lo que viene.